İlk versiyonu 2002 yılında yayınlanan Mozilla Firefox internet tarayıcısı, ilk günlerden itibaren diğerlerine alternatif olarak çok sevilmiş ve kendine has deneyimleri ile milyonlarca kullanıcıya ulaşmıştı. Günümüzde başta Windows olmak üzere Linux ve macOS işletim sistemlerinde de kullanılan Mozilla Firefox, aynı zamanda mobil işletim sistemleri olan Android ve iOS’ta da kullanılabilir versiyonlarını yayınlamış durumdadır.

Herhangi bir kâr gayesi gütmeden yayın ve geliştirme yapan Mozilla Vakfı tarafından geliştirilen Firefox tarayıcısı, son dönemlerde büyük bir güncelleme ile çalkalanıyordu. Sonunda Quantum adı verilen yeni versiyonu dağıtıma başlayan Mozilla, bu tarayıcı ile Firefox’u yeniden yarattı. Vakıf tarafından yapılan açıklamada, Quantum’un geliştirme sürecinin toplamda altı sene sürdüğünü ve bu sürüm için son bir buçuk sene boyunca yoğun bir şekilde çalışıldığı belirtildi.

Quantum’un ortaya koyduğu yeniliklerin başında, son sürümden iki kat daha hızlı çalışabilmesi olarak lanse edildi. Mozilla Vakfı geliştiricilerinin, Quantum’un ana motoru için yedi milyon satırın üzerinde programlama kodu ile uğraştıklarını ve sonunda Google’ın internet tarayıcısı Chrome‘dan çok daha stabil çalışan bir browser ürettikleri belirtildi. Buna göre bu yeni versiyon, Chrome’a göre %30’luk bellek sarfiyatını önlüyor. Bellek kullanımının azalması ile de daha hızlı işlemler, daha çok sekme aracılığıyla yapılabiliyor. Aynı şekilde bu sekmeler arasındaki bağlantı geçişleri de daha hızlı bir hâle gelmiş durumda.

Yeni ve farklı temaların da geliştirildiği yeni süründe, arayüz tamamen değişikliğe uğramış. Geliştiricileri arasında dünyanın muhtelif yerlerinde bine yakın programlamacının bulunduğu Quantum tamamen ücretsiz bir şekilde dağıtılıyor. Projenin açık kaynak kodlu olması da, dilediğiniz gibi değişikliğe uğratabilmeniz anlamına gelmektedir. Yeni tarayıcıda dikkat çeken özelliklerden biri de, Pocket uygulamasının entegre edilmesi. Bu eklenti sayesinde internet kullanıcıları sonradan ziyaret etmek istedikleri içerikleri kayıt edebilecekler.