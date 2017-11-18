2013 yılında, İspanya’da üretime başlayan Doogee isimli cep telefonu üreticisi, kısa zaman sonra Çin’den aldığı yatırımla büyümüş ve global pazarda birçok telefon modeli pazarlamıştı. Yüksek performans ve düşük maliyet esasına göre üretim yapan firma, aynı zamanda İspanyol futbol takımı Villarreal’e de sponsor olarak adından söz ettirmişti. Şimdilerde akıllı telefon piyasası, bu firmanın çıkaracağı kavisli telefon dedikoduları ile kaynıyor. Evan Blass tarafından piyasaya sızdırılan bu yeni telefonun ekranı son derece kavisli bir yapıya sahip.

Kavisli ekran teknolojisinin birkaç sene önce ortaya çıkmasıyla tüm popüler telefon üreticileri bu teknoloji kullanmak istemişlerdi. İlk zamanlarda Samsung ve LG‘nin art arda çıkarmış oldukları kavisli akıllı telefonlar pek sevilmemişti. Bu bağlamda Samsung Galaxy Round kozunu, LG ise G Glex kozunu piyasaya sunmuştu. Ancak bir hevesten öteye gidemeyen kavisli telefon macerası, ortada kalmıştı. Güney Korelilerin yapamadığı bu işi, şimdilerde esasen bir İspanyol markası olan Doogee yapmaya hazırlanıyor.

Adı geçen firmanın üzerinde çalıştığı kavisli esnek ekran modelli mobil akıllı telefon, 18.5:9 ekranlama oranını haiz. Üretilecek bu yeni telefonda 6 GB bellek ve 128 GB depolama alanının bulunması bekleniyor. Diğer teknik detaylar hakkında malumatın olmadığı akıllı telefonun, 2018’in ilk dönemlerinde piyasaya çıkabileceği konuşuluyor. En çok merak edilen konu ise telefonun fiyatı. Teknik özellikleri bakımından Samsung’un yeni amiral gemisiyle aynı şartlara sahip olacağa benzeyen bu telefonun, ekstra olarak kavisli ekranının da olması fiyat artışında etkili bir neden olabilecek. Buna rağmen dünyanın hangi ülkelerinde satışa sunulacağı konusunda net bir bilgi de verilmiş değil. Fakat İspanya’dan ötürü Avrupa ve yatırımcıdan ötürü de Çin pazarında bu kavisli telefonu göreceğiz.