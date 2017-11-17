İlk oyunu 2007 yılında The Darkness adıyla yayınlanan Darkness 2, Steam’de büyük bir indirime girdi. 21 Kasım‘a kadar geçerli olacak yüzde seksen beş (%85) indirim oranıyla güncel olarak Steam üzerinden 49 TL yerine 7,35 TL‘ye satın alabileceğiniz oyun, çıktığı ilk dönemden itibaren milyonlarca FPS severin gönlüne taht kurmayı başardı.

2012 senesinde yayınlanan Darnkness 2, bu indirim ile birlikte Steam’de bugüne kadar en yüksek indirim oranına sahip oyunlar arasına girdi. Steam dahilinde aynı zamanda Darkness 2’nin Four Pack seçeneğine de erişebilisiniz. Four Pack versiyonun güncel fiyatı 18,75 Türk lirası olarak belirlenmiş durumda. Bu versiyon oyunun arkadaşlarınıza gönderebileceğiniz dört adet kopyasını içerdiğinden oyunun her lisansı çok daha ucuza gelmiş oluyor. Oyunu satın almadan önce demosunu da indirip ve test edebileceğinizi de unutmayın.

İkinci oyunun öyküsü, birinciden iki sene sonraki olayları konu edinmiş. Oyundaki kahraman Jackie Estacado, muhtelif güç kazanımları ile Franchetti’nin başına geçmiştir. Ancak hiçbir zaman, ilk oyunda katledilen sevgilisini unutamamaktadır. Oyun, kahramanımızın bir restoranda iki tane kızla sohbet ederken birinin vurulmasıyla etkileyici olarak başlıyor. Jackie, düşmanlarına zarar vermek için iki opsiyona sahip. Sol uzvu ile düşmanlarına zarar vermekten öte kalplerini almakta ve sağlık tedariki yapmaktayken, sağ uzvu ise düşmanlarını yok etmeye yaramaktadır. Bu durumda düşmanlarınızı hem silahlarınız hem de uzuvlarınız ile öldürebilmeniz mümkündür. Ancak silah ile öldürdüğünüz zaman aldığınız puan, uzuvlarınızla öldürdüğünüz zaman aldığınız puandan göre daha düşük oluyor.

Serinin bu ikinci oyunu, korkutucu bir FPS olmasının yanı sıra hem sesleri hem de görselliği ile ön planda tutuluyor. Buna rağmen yüksek teknik özellikler gerektirmeden yeni bilgisayarlar tarafından çalıştırılabiliyor. Steam’de mevcut bulunan indirimden yararlanarak oyunu satın alabilir ve bu eşsiz maceraya siz de atılabilirsiniz.