PlayerUnknown’s Battlegrounds’da erken erişim’in sonuna gelinmiş bulunmakta. Oyunun 1.0 versiyonu bugün itibari ile yayınlandı. İlk olarak test sunucularına gelen güncelleme, test sunucusu oyuncularıyla uzun bir zaman boyunca test edildi ve büyük kesim tarafından gelen yenilikler beğenildi. Uzun zamandır PUBG oyuncuları böylesi büyük bir güncellemenin ve oyunun tam sürümünün çıkması hevesiyle yanıp tutuşuyordu, bugün ise o hayalleri gerçek oldu ve oyun tam sürümüne ulaştı, evet karşınızda PUBG 1.0 versiyonu…

PUBG Erken Erişimden Çıktı: Tam sürüm 1.0 Versiyonu Yayında!

İlk olarak PlayerUnknown’s Battlegrounds yapımcısı Bluehole 1.0 versiyonu ve tam sürümüne çıkışını kutlamak adına bir tişört etkinliği başlattı. Önümüzdeki bir kaç hafta boyunca PlayerUnknown’s Battlegrounds’a giren oyuncuların tümüne oyun içerisinde özel bir tişört hediye edilecek. Oyun içerisinde hediye edilen tişört otomatikten steam envanterimize eklenecek.

Oyunun yapımcısı Bluehole versiyon 1.0’ın çıkışı, gelecek olan yeniliklerin devamı olacağını söylüyor. Yani yapımcılar bu versiyon ile oyuna son noktayı henüz daha koymadı. Oyunun tam sürüme erişmeden önce oyuncularını dinleyerek yaptıkları yeniliklere devam edeceklerini, oyuncularının problemlerine çözüm arayacaklarını ve oyunu ellerinden geldiği kadarıyla geliştireceklerini belirtiyorlar.

Optimizasyon çalışmalarına devam ediliyor!

1.0 ile tam sürüme ulaşan oyun, getirdiği yeni silahlar,araçlar ve yeni haritası, çöl ile iyi oranda bir optimizasyon ayarı yapmış gözüküyor, fakat yapımcılar geliştirmek ve iyileştirmek adına daha iyi optimizasyon yapmak istediğini belirtiyor.

Şuan ki optimizasyonu oyunun yapımcısı Bluehole yeterli bulmuyor, optimizasyon adına çalışmalar yaptıklarını ve optimizasyon sorununu halledeceklerinin sözünü veriyorlar. Bununla birlikte oyunu gelecekte daha iyi yerlere gerek oynanabilirlik açısından gerek zevk vermesi açısından taşıyacaklarını garanti ediyorlar.

Ping limiti gelecek!

Oyunun yapımcısı Bluehole, yaşanan internet gecikmelerine de çözüm bulmak istiyor. Bunun için ilk adımını atıyor ve sunucuların kontrolünü sağlamak adına bir ping limiti koymayı düşünüyorlar. Bu ping limiti koyma meselesini tüm dünyadaki oyunculara sorun yapmaması adına önce bir test aşamasından geçeceğini söylüyorlar.

Bu uygulama ile aynı bölgeden giriş yapan ve ağ gecikmesi yaşayan yani ping’i yüksek olan oyuncular ping’i düşük veya normal seviyelerde olan oyuncularla aynı oyuna giremeyecek. Böylelikle az ve normal ağ gecikmesi yaşayan oyuncuların oyunlarında yüksek ağ gecikmesi yaşayan oyuncular bulunmayacak ve bu konuda sıkıntıları olmayacak.

Sadece birbirine yakın ağ gecikmesi yaşayan oyuncular bir arada aynı sunucuda oynayabilecek, bu konuda oyunun yapımcısı Bluehole çok iyi bir karar aldığını söyleyebilirim. Bu karar ile sunucu istikrarı üst düzeyde sağlanacaktır ve ağ gecikmesi sorununa kesin çözüm olacaktır.

Hileye karşı önlemler güçlendirildi!

Çoğu oyunda bulunan ve amaçlarının ne olduğunu çözemediğimiz hileci arkadaşlara müjde 🙂 PlayerUnknown’s Battlegrounds yönetimi sizin için geçilemeyecek bir hile kalkanı oluşturacak ve çalışmalarına devam ediyor. Bu 1.0 versiyonu ile birlikte hileye karşı önlemlerini güçlendiren ve halen daha önemlerini geliştirmeye devam eden Bluehole getirdikleri yeniliklerle beraber hile kullanım oranında %65,7’lik bir düşüş elde etti.

Aynı zamanda hile tespit edilen ve PlayerUnknown’s Battlegrounds oyunundan engellenen oyuncular, lider tablosundan silinmekte.