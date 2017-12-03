BDK‘nın yaptığı yasal düzenleme ile birlikte 17 Ağustos 2017 itibariyle tüm kredi ve banka kartları onay verilmemesi durumunda tüm E-Ticaret işlemlerine kapatılacaktı. Son düzenlemeler ile BDK bu süreyi uzattı ve 1 Ocak 2018‘i son tarih olarak ayarladı. Kart sahipleri, E-Ticaret alışverişlerine devam edebilmek için bu süreye kadar ya da bu süre sonrasında kartının bağlı bulunduğu bankaya şube, telefon, SMS ya da internet şubesi üzerinden bildirim yapması gerekiyor (bankalara göre işlem kanalları değişiklik gösterebilir). Yine 1 Ocak 2018 tarihinden sonra mevcut banka hesabınıza bağlı olan yeni banka veya kredi kartları, süresi dolduğu için yenilenen kredi kartları ve yeni başvuru üzerine size gönderilen kredi veya banka kartları da E-Ticaret işlemlerine kapalı olacak.

Özellikle internet üzerinden Spotify, Netflix herhangi bir servisin aylık abonelik paketinden satın alan kullanıcıların yeni düzenlemede otomatik ödeme de kapsam dışı bırakılacağından bir mağduriyet yaşamaması için mutlaka onay işlemini yaptırması gerekiyor.

Kredi ve banka kartlarınız ile internet alışverişlerinize devam edebilmeniz için bankanıza onay vermeniz gerekiyor, isterseniz hangi banka hangi kanallar ile onay alıyor, tek tek bakalım.

Kredi veya Banka Kartlarını İnternet Ödemelerine Açma

Akbank

SMS ile onay vermek için; “INTERNET” yazıp 8885’e SMS gönderin. İsterseniz telefon şubesini (444 25 25) arayarak veya Akbank Direkt uygulaması üzerinden de bu işlemi yapabilirsiniz.

Garanti Bankası

İnternet alışverişine açtırmak istediğiniz kartınız için “ONAY” yazıp boşluk bırakarak kartınızın son 6 hanesini yazın ve 3340’a SMS gönderin. Paracard’ınız için “AÇIK” yazıp boşluk bırakarak kartınızın son 6 hanesini yazın ve 3340’a SMS gönderin. Garanti Bankası Telefon Şubesini (444 0 333 Alo Garanti) arayarak veya Garanti Cep, GarantiOne, BonusFlaş uygulamaları üzerinden de bu işlemi yapabilirsiniz.

Yapı Kredi

SMS ile onay vermek için sistemde kayıtlı cep telefonunuzun kısa mesaj bölümünden “AÇIK” yazıp boşluk bırakarak kartınızın üzerindeki müşteri numarasını yazın ve 4944’e SMS gönderin. Yapı Kredi Telefon Şubesini (444 0 444 / 0850 222 0 444) arayarak veya Yapı Kredi Mobil uygulaması üzerinden de bu işlemi yapabilirsiniz.

İş Bankası

Telefonunuzun kısa mesaj bölümünden “SANALONAY” yazıp boşluk bırakarak İş Bankası kredi kartınızın veya Bankamatik kartınızın son 6 hanesini yazın 4402’ye SMS gönderin. Türkiye İş Bankası Telefon Şubesini (0850 724 0 724) arayarak veya İşCep, Maximum Mobil uygulaması üzerinden de bu işlemi yapabilirsiniz.

QNB Finansbank

Kısa mesaj ile onay için “INTERNET” yazıp boşluk bırakarak kredi kartınızın son 4 hanesini yazın 2273’e SMS gönderin. QNB Finansbank Telefon Şubesini (0850 222 0 900) arayarak veya QNB Finansbank Cep Şubesi uygulaması üzerinden de bu işlemi yapabilirsiniz.