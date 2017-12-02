Genç Türk mühendisleri tarafından üretilen bir cihaz, NASA tarafından satın alındı. Miops olarak adlandırılan sistem aynı zamanda Amerikan ordusu tarafından da kullanılacak.

Miops Nedir?

Temel anlamda bir kamera tetikleyicisi olan Miops, yıldırım düşmeleri, balon patlaması, roketlerin kalkışı ya da şimşek çakması gibi ani olayların fotoğraflanmasını sağlamaktadır. Miops ürünü; Erkan Yiğiter, Ali Emir Bayraktar ve Onur Çelik tarafından üretilmiş bir teknolojidir. İlk defa Amerika’da faaliyet gösteren kitlesel fonlama sitesi Kickstarter ile adını duyuran girişim, zaman içerisinde büyük bir inkişaf sağlamış ve günümüzde NASA tarafından satın alınmıştır.

Temel olarak insanların fotoğraf makinelerinde deklanşöre basamayacak kadar hızlı hareket eden olayları yakalamayı hedefleyen Miops, bu anlamda büyük başarılar elde etmiştir. Geliştirici grup, yaptıkları açıklama ile inovasyon ruhu ve dijitale olan meraklarının bir ürünü olarak ortaya çıktığını söylediği Miops’u, geçtiğimiz sene içerisinde ürettiler. Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Teknoparkında üretilen bu cihaz, Kickstarter üzerinde dört yüz bin dolara yakın destek görmüştür.

Geliştirici grubun açıklamalarına göre Miops, Amerikan ordusu tarafından bombaların infilak ettirilme tatbikatlarında kullanılmakta ve NASA da roketlerin kalkış esnasında ortaya çıkan görüntüleri yakalamak adına Miops’u tercih etmektedir. Ayrıca B&H isimli dev Amerikan fotoğrafçılık ekipmanları sitesinde de satılan ürün, Türk gençlere başarının kapılarını da açmıştır.

Miops Nasıl Kullanılır?

Fotoğraf makinelerine, özel olarak üretilen kablolar yardımıyla bağlanan cihaz, mobil telefonlara yüklenen akıllı uygulamalar ile kontrol edilebiliyor. Mobil uygulama doğrultusunda kullanılmak istenen modlar ayarlanıyor ve gerekli konfigürasyonlar yapılıyor. Bu işlemlerden sonra yapmanız gereken tek şey objektifi, olayın gerçekleşeceği yöne doğru çevirmeniz. Şimşek çakması, balonların patlaması, bardakların kırılması, roket fırlatılması gibi olayların hepsi, gerçekleşmeleri esnasında cihaz tarafından algılanıyor ve fotoğraflanıyor. Bu işlemin çok hızlı yapılması sayesinde fotoğraflarda üst düzey başarılar elde ediliyor.

Miops Nerede Satılıyor?

Dünyada yirmi beş ülkede satışa sunulan Miops, 219 dolar üzerinden satın alınabiliyor. Ayrıca Amazon gibi e-ticaret sitelerinden de cihazı satın alabilirsiniz.