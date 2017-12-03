Valve, 2013 yılında Steam’e oyun oynayarak kazanabileceğiniz ve sonrasında takas edebileceğiniz veya satabileceğiniz oyun kartlarını getirdi. Steam’de seviye yani level atlamanın yolu ise bu kartlardan geçiyor. Bir oyun veya etkinliğin ortalama yedi olmak üzere belirli sayıda kartını elde ettiğiniz zaman bu kartlardan badge olarak adlandırılan rozetler oluşturabiliyorsunuz. Rozet oluşturduğunuz zaman Steam size her oyun rozeti için 100XP ve bunun yanında profil arkaplanı ve çeşitli oyunlarda indirimler gibi hediyeler veriyor.

Seviye atlamak için kaç tecrübe puanına (XP) ihtiyaç duyduğunuza Steam istemcisinin üst menüsünden, kullanıcı adınızın üstüne geldikten sonra Rozetler sayfasına erişerek bakabilirsiniz.

Seam’de Nasıl Ücretsiz Seviye Yükseltilir?

Valve, zaman zaman ücretsiz bir şekilde kartlar elde edebileceğiniz etkinlikler oluşturuyor. Bunların en sonuncusu geçtiğimiz hafta olan sonbahar etkinliğiydi. Etkinlik kapsamında her kategoriye uygun oyun tercihinizi yaparak rozet kazanabiliyordunuz.

Eğer bunu kaçırdıysanız da üzülmeyin. Herhangi bir karta ihtiyaç duymadan rozet kazanabileceğiniz bir yol daha var.

Yukarıda fotoğrafını gördüğünüz topluluk rozetini yayın izleme, inceleme yapma ve bunun gibi temel Steam özelliklerini kullanarak elde edebilirsiniz. Bu rozet tamamlanması durumunda sıradan bir oyun rozetinin 5 katı tecrübe puanı vererek eğer seviyeniz düşükse muhtemelen seviye atlamanızı sağlayacaktır.

Steam’de En Kolay Nasıl Level Atlanır?

Eğer seviye atlamak için Steam cüzdanınızdaki parayı gözden çıkardıysanız hem en az miktarı ödeyerek hem vakitten tasarruf ederek seviye atlamanızı sağlayacak bir internet sitesi mevcut.

Buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz Steam Tools adlı internet sitesi, sizin sahip olduğunuz oyunlar arasından kartları en ucuz olanları listelemeye yarıyor. Oyun isimlerinin sağında yer alan [M] tuşuna bastığınızda ise sizi seçtiğiniz oyunun tüm kartlarının yer aldığı Steam topluluk pazarı sayfasına yönlendiriyor. Elbette sitenin bunları yapabilmesi için siteye Steam hesabınızla giriş yapmanız gerekiyor.

Steam Seviyesi Ne İşe Yarar?

Her seviye atladığınızda arkadaş listenizin kapasitesi beş artırılır.

artırılır. Hızlandırma paketi düşürme şansınız artar.

düşürme şansınız artar. Her 10 seviyede bir profilinize yeni bir sergilenen vitrin (showcase) ekleme hakkınız olur.

Sergilenen Vitrin (Showcase) Nedir?

Profilinize eklemenize izin verilen yukarıdaki gibi 14 “kutu”nun geneline showcase yani vitrin denmekte. Bu vitrinler profilinizi özelleştirmenize olanak sağlıyor ve profilinize daha güzel bir görünüm katıyor. Vitrinler arasından çok tercih edilen showcase ise kuşkusuz steam profillerini adeta bir sanat eserine çeviren arka planla uyumlu çizim vitrinleri olacaktır.

Oyunlardan Nasıl Kart Düşürülür?

Steam’e iade özelliği geldikten sonra kart düşürme mantığı biraz değişti. Artık kart düşürmeye başlayabilmek için oyunu en az 2 saat oynamış olmak gerekiyor. Her oyunun kart sayısına bağlı olarak değişen belirli bir kart düşürme hakkı bulunuyor. Kart düşürme hakkınız bitene kadar siz oyunu oynadıkça oyuna bağlı olarak 15, 30 veya 60 dakika gibi periyotlarda bir kart envanterinize ekleniyor. Hangi oyunda kaç kart daha düşürme hakkınız olduğunu rozetler sayfanızdan öğrenebilirsiniz.

Oyunları oynamadan kart düşürmeyi sağlayan “Idle Master” gibi çeşitli üçüncü parti yazılımlar var ancak VAC bağlantısı bulunan bir oyun oynamıyorken çalıştığı zaman bir riski olmadığı iddia edilse de bu tür yazılımları kesinlikle tavsiye etmiyoruz.

BONUS: En Yüksek Levele Sahip Steam Kullanıcsı

Yukarıdaki görsele tıklayarak profiline ulaşabileceğiniz St4ck isimli Steam kullanıcı, 2385 seviyelik hesabı ile şuanda tahtta bulunuyor. Bir Reddit kullanıcısın iddiasına göre St4ck, bu seviyeye ulaşmak için en az 15.000$ (yaklaşık 60.000TL) harcamış olmalı.

Geçtiğimiz hafta Türkiye ziyareti sonrasında Türk takipçilerini “ben Türküm” diyerek kandırmış olan St4ck’i @inj3ct0r_st4ck Instagram hesabından da takip edebilir, her gün profil resminde gördüğünüz papağanıyla attığı fotoğrafları inceleyebilirsiniz 🙂