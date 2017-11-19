Deloitte tarafından düzenlenen Teknoloji Fast50’nin bu seneki sonuçları kamuoyuna duyuruldu. 2006 senesinden bu yana ülkemizde gerçekleştirilen bu program çerçevesinde, ilk elli sıralama dahilinde en hızlı büyüyen ve gelişen teknoloji firmaları açıklanmaktadır. Hızlı büyüme kriterleri arasında hem ulusal hem de beynelmilel sahada projeler ve istihdam alanı yaratmak gibi opsiyonlar göz önüne alınarak hazırlanan listenin başında OPLOG firması bulunuyor.

OPLOG, 4 sene önce Bilkent sınırlarındaki Cyberpark geliştirme merkezinde kurulmuş ve kurulduğu andan itibaren yüzde 4564 oranında büyüme kaydetmiştir. OPLOG’u, son senelerin en iyi internet girişimleri arasında yer alan Armut izledi. Armut’un büyüme oranı ise yüzde 2800 ile sınırlı kaldı. Armut’u izleyen firma da yüzde 1635 büyüme oranı ile Teknofix oldu.

Program dahilinde Büyükler Ligi olarak adlandırılan ve ciroları elli milyon euronun üzerinde olan firmaların yarıştığı kategoride ise birinci sırayı, ASELSAN aldı. Innova ikinci sırada yer alırken Intertech ise üçüncülüğü kazandı.

Bir internet girişimi olarak ortaya çıkan OBİLET ise, turizm faaliyetleriyle ilgilenen tek firma olarak sıralamaya girmeyi başardı. OBİLET, yüzde 1041 oranında büyüme kaydetti. Geçtiğimiz dönemde aldığı yatırımlar ile büyüme kaydetmeyi başaran OBİLET, ilk elli firma arasında yer alan tek turizm firması unvanına da sahip olmuş oldu. Firmanın kurucusu Ali Yılmaz, yaptığı açıklamada; genç ve dinamik kadrolarıyla bu sene dört milyona yakın bilet satmak hedefinde olduklarını ifade etti. Firma, gelecek sene de her coğrafyaya bilet satmayı arzuluyor.

Deloitte tarafından düzenlenen bu yarışmanın yatırımcıları arasında Alman eyaletlerinden Kuzey Ren ve tanıtım ajanslarından NRW.INVEST yer aldı. Deloitte, bu yarışmayı 2006’dan beri sürdürmeye devam etmekte ve bu alanda en objektif değerlendirme çalışmalarını yapan araştırma şirketi olarak tanınmaktadır.