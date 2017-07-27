iPhone 8 Seneye Mi Kalacak?

Büyük bir merak ile beklenen ve daha önce de geç kalacağı konusunda çeşitli raporlar yayımlanan iPhone 8 bu sene mi çıkacak yoksa seneye mi kalacak tartışmaları hızla devam ediyor. Bu yazımızda iPhone 8 ile ilgili detaylara yer vereceğiz.

Bilindiği üzere Apple’ın en son çıkacak olan telefonu iPhone 8’in en geç Kasım ayında çıkacağı bekleniyordu. Mac Otakara yayımladığı makalede iPhone 8 için bu yılın sonuna kadar bir gecikme olabileceğini söyledi. Ayrıca Mac Otakara’nın raporuna göre iPhone 8’in tek renk olarak piyasaya çıkması bekleniyor.

2018 Yılına Kalabilir

Mac Otakara, tedarikçi kaynaklardan ve de değişik aksesuar üreticilerinden almış olduğu bilgiye göre üretimde karşılaşılan bazı sorunlar nedeniyle iPhone 8’in gelecek sene yani 2018 senesinde ilk çeyreğe kadar satışa sunulmasının çok zor olduğunu iddia etti. Ayrıca bu site başka analistlerin de söylediği gibi Kasım ayında piyasaya çıksa da satış miktarının çok az olacağını söylüyor.

Bir analist olan Ming-Chi Kuo, Iphone 8’in çok az bir renk seçeneği ile geleceğini daha önceden söylemişti. Mac Otakara adlı internet sitesinin bazı kaynaklarına göre ise iPhone 8, sadece siyah renkte üretilecek. Beyaz renk ise üretim zorlukları nedeni ile yer almayacak. Diğer raporlarda iddia edilen ayna rengi gibi bir renk ise yeni yayımlanan raporda yer almıyor.

Ortaya atılan iddialardan birisi ise Touch ID’nin daha büyük bir güç tuşuna yerleştirileceği idi. Fakat rapora göre Touch ID ek parçalar olmadan çalışmayacağı için bu iddiada çürümüş oluyor. Mac Otakara’nın bu iddiaların ardından bazı bilgileri paylaşan Benjamin Geskin fabrikada üç yeni iPhone 8 üretiminin başladığını iddia etti. Geskin’e göre iPhone 8 gecikmeyecek. Çok sayıda birbirinden farklı iddia var, doğru olanı zaman gösterecek.