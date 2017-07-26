2017 yılının en çok dikkat çekmekte olan öncü markalarından biri olan Huawei, yeni ürünüyle yine dikkatleri üstüne çekmeyi başardı. Merakla beklenen Huawei Watch 2’nin çıkması için birçok kişi gün saymaktaydı.

Huawei yeni ürününün tasarımını ünlü otomobil markası Porshe’nin dizaynına bağlı bir şekilde geliştirdi. Adını da bununla bağdaştıran Huawei, yeni akıllı saatinin ismini Huawei Watch 2 Porshe Design olarak belirledi.

Özellikle sportif tasarımıyla teknoloji severlerin dikkatini çekmekte olan akıllı saat, Android Wear İşletim sistemine sahip. Ürüne ilk bakıldığında sporcular için yapılmış gibi bir izlenim vermekte. Günlük kullanım için biraz abartılı olarak görünse de, birçok kişinin günlük hayat için kullanacağı net bir şekilde ortada olan saatin sistem özellikleri genel olarak bakıldığında standart modelle aynı özelliklere sahip. Akıllı saat alırken insanların en çok dikkat ettiği noktanın dizayn olduğunu fark eden Huawei, saatin dizaynına odaklanmış ve tasarımı Porshe design ile ortak olarak sürdürülmüş. Ortaya göz kamaştırıcı bir ürün çıkartan Huawei’nin bu tasarımı yakalarken odaklandığı noktanın kayışlar olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Cihazın Tanıtımı Messi’den

Cihazın tanıtımı ünlü futbolcu Messi’nin başrolde olduğu tanıtım filmi vasıtasıyla yapılmıştır. Cihazın görsel tanıtımlarında Messi’nin son bir yıl içerisinde kendi tarzında yapmış olduğu değişiklikler de öne sürülmüştür. Cihazın henüz fiyatı tam olarak belli olmasa da, bazı Avrupa ülkelerinde cihazın normal fiyatına göre 2,5 kat daha pahalı olduğu gözlemler arasında.