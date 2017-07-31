Görünmez olmak insanoğlunun yıllardır hayalini kurduğu şeylerden birisi. Uzun süredir çeşitli bilim kurgu filmleri, oyunlar, kitaplar ve çizgi filmlerde görünmezlik konusu yer alırken son yıllarda yapılan araştırmalar bu hayalin gerçeğe dönüşebileceğini gündeme getirdi. Bilim adamları yaptıkları bilimsel ve teknolojik araştırmalar sonucu ürettikleri kıyafetler ile görünmezliğin kısmen mümkün olduğunu gösterdi.

Tarihte Görünmezlik

Görünmezlik teması en eski mitolojilerden bu yana işlenmektedir. Yunan mitolojisinde Plüton’un görünmez olduğu görünmezlik şapkasından bahsedilir. Benzer şekilde Norveç mitolojisinde Tarnhelm görünmezlik kaskı yer alır. Galler mitolojisinin önemli eserlerinden Mabinogi’de görünmezlik pelerini geçmektedir. Eflatun’un ünlü eseri Devlet’te Giges’in altın yüzükle kazandığı görünmezlik hikayesinden bahsedilmektedir.

Yakın tarihe baktığımızda 28 Mart 1943 yılında yapıldığı söylenen Philadelphia Deneyi’ni görüyoruz. Deney Albert Einstein’ın 1925-27 yılları arasında bir bilim dergisinde yayımlanan Birleşik Alan Teorisi’nden yararlanarak elektronik kamuflaj ile görünmezliğin mümkün olabileceği fikrini ortaya koymaktı. Deneyin amacı güçlü elektromanyetik alan oluşturularak gemilerin görünmez olmasını sağlayıp düşman askerlerinden korunmaktı. 2. Dünya Savaşı’nda üstünlük sağlamak için Amerika Deniz Kuvvetleri tarafından yapıldığı iddia edilen ve sonuçları kamuoyuyla paylaşılmayan bu deneyde 104 mürettebatlı USS Eldridge isimli gemi, Philadelphia Deniz Üssü’nde yeşil bir duman eşliğinde gözden kaybolarak 640 km ileride bulunan Norfolk Deniz Üssü’nde tekrar belirdi.

Optik Yanılsama ile Görünmezlik

University of Rochester’da yapılan optik yanılsama araştırmasına göre görünmezliğe çok yaklaşıldı. Birkaç tane lens kullanılarak yapılan çalışmada ışığın bir objenin etrafında dolaşması sağlanarak objenin görülmesi engellendi. Kurulan sistemde arka plan olduğu gibi kalıp sadece obje gizli kalmaktadır. Bu sistem küçük objeler için yapılmıştır. Araştırma ekibi lens boyutuna göre objenin boyutunun artabileceğini söylüyor. Sistemin dezavantajı ise yalnızca dış kenarlarda çalışması. Obje lensin ortasından geçerken görünmezlik ortadan kalkmaktadır.

Cismin Yaydığı Işını Kontrol Ederek Görünmezlik

Dünyaca ünlü bilim dergisi Science’ta yayımlanan çalışmaya göre cismin yaydığı ışın kontrol altına alınarak görünmezlik elde edildi. Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları tarafından yapılan çalışma hakkında ekip üyelerinden Tolga Ergin, görünmezlik elde etmek için ışığın kontrol altında tutulabildiği ve yönlendirilebildiği dönüşüm optiği teknolojisinden yararlandıklarını ifade etti. Fotonik kristaller ile görünmezlik perdesi oluşturan ekip, altın yüzeyde küçük bir cismi görünmez yapmayı başardı.

Özel merceklerden oluşan bu perde sayesinde cismin görünmesini sağlayan ışık demetleri yönlendiriliyor. Böylece cismin gizlenmesi sağlanıyor. Buradaki perdeyi cismi örten görünmez bir halı gibi düşünebilirsiniz. Ergin, çalışmalarının görünmezlik pelerininin mümkün olabileceğini ortaya koyduğunu ancak insan veya araba gibi büyük cisimlere uygulanması için daha uzun yıllar gerektiğini söyledi.

Nanoteknoloji Tabanlı Malzeme ile Görünmezlik Pelerini

Bilkent Üniversitesi NANOTAM araştırmacıları tarafından yapılan çalışmaya göre geliştirilen nanoteknoloji tabanlı malzeme ile cismin belli frekansta görünmez olması sağlandı. Başkanlığını Dr. Ekmel Özbay’ın yaptğı çalışma doktora öğrencisi Atilla Özgür Çakmak tarafından geliştirildi. Geliştirilen görünmezlik pelerini teknolojisiyle askeri araçların metamalzeme ile kaplanarak belirlenen frekans aralığında görünmez olması sağlanıyor. Teknoloji tank, uçak gibi askeri araçlarda görünmezliği mümkün kılıyor. Son yıllarda kesin bir görünmezlik sağlayacak teknoloji geliştirmeye odaklanan üniversitenin görünmezlik pelerini parazit ve gürültü oluşturmamasıyla dünya genelinde yapılan çalışmalara yenilik getiriyor.

Görmenin, bir cisimden yayılan veya üzerine çarpıp saçılan ışık dalgalarının algılanmasıyla gerçekleşen bir süreç olduğunu ifade eden Özbay, görünmezliğin saklanacak olan cismin ışık saçmasını ve yaymasını önleyerek gerçekleşebileceğini söyledi. Geliştirdikleri özel pelerin teknolojisinin bu sayede cisimleri görünmez yaptığını açıkladı. Bu metamalzemeyle cisim belli elektromanyetik dalgalar için görünmez hale gelmektedir.

Türk bilim adamlarının bu başarısı New Journal of Physics dergisinde yayımlanarak literatüre girmiştir. Ülkemizde bu teknolojide Amerika ve iki Avrupa Birliği üyesi ülkeden sonra 4. sırada yer alıyor.

Görünmezlikle ilgili çalışmalar yalnızca bunlarla sınırlı değil. Bu alanda farklı malzemeler ile farklı alanlar için çalışmalar sürüyor. Mevcut çalışmalara bakarak bundan 15-20 yıl sonra görünmezlik pelerini gibi çeşitli kıyafetlerin ve malzemelerin üretilebileceğini söylemek mümkün.