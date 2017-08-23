Onlarca robot yapımcısı bir araya gelerek, katil robotların gelişmesini önlemek için BM’yi uyardı.

İçlerinde milyarder Elon Musk’ın da bulunduğu yapay zeka liderleri Birleşmiş Milletlere bir mektup yazarak “Savaşta üçüncü devrim”in gelişmesinin engellenmesi konusunda tedbir alma uyarısını yaptı. Mesajda ölümcül otonom silah teknolojisi zamana dayalı Pandora’nın kutusu olarak belirtldi. 116 uzman BM’yi yapay zekanın silah yönetiminde kullanılmasının yasaklanması konusunda tedbir almaya çağırdı. Yapımcılar, yapay zekanın silah yönetiminde kullanılmasının gelişmesiyle savaşların görülmemiş bir seviyede yapılacağı, bunun insanların düşündüğünden çok daha kısa sürede gerçekleşeceğini belirtti.

Yapımcılar, bu teknolojinin yani silahların veya robotların, teröristlerin ve despotların masum insanlara karşı kullanılan silahlar olabileceği ve istenmeyen yollarda kullanılacak hacklenmiş silahlar olabileceği uyarısında bulundu. Mesajda yapay zekanın silahların yönetiminde kullanılmasının durdurulması için fazla vaktin kalmadığı Pandoranın kutusunun açılmasından sonra kapatmasının zor olacağı kaydedildi. Daha önce de BM komitelerinin katil robot teknolojisinin geliştirilmesinin yasaklanma ihtimali konusunu tartıştığı kaydedildi.

Bir katil robot, insan müdahalesi olmadan hedef seçen ve imha eden tam otomatik silahtır. Hali hazırda bulunmayan bu silahın teknolojinin ilerlemesi ile gerçekleşmesinin yakın olduğu belirtildi.

Teknolojinin bu denli kontrolsüz ilerlemesi insanlığın sonunu bile getirebilir. Çünkü bilinçsizce ilerleyen teknoloji, insanlığı bitirebilecek güçte robotlar yapabiliyor ve kendi sonumuzu yazıyoruz. Yetkililerin kısa zamanda gerekeni yapmaları gerekiyor.

Her şeyin fazlası olduğu gibi teknolojinin de fazlası zararlı ve yanlıştır.