İnternet üzerinden yazılım uygulamaları erişimi ve depolama hizmeti sağlayan bulut teknolojisi, bireylere ve şirketlere büyük dosya boyutlarıyla yaptıkları işlemlerde gerek çalışma ortamlarında gerekse gündelik kullanımlarında kolaylık sağlar. Pekçok bulut çeşidi olmakla birlikte en yaygın kullanılanları IaaS, PaaS ve SaaS’tır. İnternete bağlanabildiğiniz herhangi bir cihazdan (telefon, tablet, bilgisayar vb.) bulut teknolojisi kullanabilirsiniz. Bulut teknolojisinin en önemli avantajı mekandan bağımsız olarak dilediğiniz yerden, dilediğiniz zaman dosya ve yazılım uygulamalarına erişim sağlama imkanı vermesidir. Diğer avantajları ise ölçeklenebilir, güvenli, ve düşük maliyetli olmasıdır. Bulut bilişimin gelecekte hard disklerin yerini alarak donanım uygulamalarının çevrim içi altyapıya dönüşmesini sağlayacağı ön görülüyor.

Bulut Teknolojisi Nasıl Çalışmaktadır ?

Temel olarak sanallaştırma çözümleri, dijital bir ağ aracılığıyla çoklu sunucu bağlantıları gerçekleştirmektedir. Web tabanlı olarak kullanılması ve kurulum gerektirmemesi işlemsel açıdan kolaylık sağlar. Kullanıcıları donanımsal engellerden kurtarmakta, büyük dosya boyutlarıyla rahatlıkla çalışabilmelerini sağlamaktadır.

Harddisklerde verileri tutmak bireysel olarak zorluk sağlamasa da kurumsal firmalar açısından düşünüldüğünde donanım kirliliği oluşacaktır. Büyük dosya boyutlarıyla işlem yapmak yalnızca fiziksel olarak değil zaman ve maliyet açısından da dezavantaj teşkil etmektedir. Tüm bu sorunların önüne bulut teknolojileri ile geçilmiş oldu. Özellikle büyük şirketler için iş yükünü hafifletme anlamında önemli destek sağlamaktadır.

Kullanıcı etkileşimi kolay kullanılabilen arayüz aracılığıyla sağlanmakta olup kurulum gerektirmez. Her kullanıcının bilgisayarına özel kurulum yapılmaz. Bakımı kolaydır. Sanallaştırma sayesinde sunucular ve depolama cihazları paylaşılabilir. Ayrıca başka bir makineye transfer hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılabilir. Sistem üzerinde çoklu yedekleme imkanı olması güvenilirliği artırmaktadır.

Bulut Teknolojisinin Dezavantajları Nelerdir ?

Bulut teknolojileri yukarıda bahsettiğimiz gibi internet üzerinden erişilebilen sistemlerdir. Bu nedenle internet olmayan bir yerden maalesef ki dosyalarınıza erişiminiz mümkün olmayacaktır. Bunun yanı sıra internet bağlantınız yavaşsa verilerinize ulaşmanızda yavaşlayacaktır. Bulut teknolojilerinin en önemli dezavantajlarından birisi de güvenlik tehditi altında olmasıdır. İnternet tabanlı bir sistem olması, kötü niyetli kişilerin erişimine olanak sağlamaktadır. Bu teknolojinin yaygınlaşmasıyla gelecekte verilerimizi depolamak için fiziksel olarak neredeyse hiç bir şey kullanmıyor olacağız.