2017’nin Aralık ayında oyuncuları için oyun ortamını iyileştirmek adına maksimum ping sınırı getirileceğini söylemişlerdi. Ekibin kaynakları hile engelleme ve önleme üzerinde yoğunlaştıkça bu güncelleme ertelendi. PUBG, daha öncesine nazaran daha iyi deneyimler sunması için yapılandırılıyor, yazının devamında 20 Şubat’da resmi güncelleme notlarının çevirisi olacaktır, iyi okumalar…

Aynı Pingde ki Oyuncular, Aynı Oyunda Olacak…

Önceden getirmeyi düşündüğümüz yöntemin yerine, lobiyi pinge bağlı olarak böleceğiz. Böylece eşleşme sırasında düşük pinge sahip oyuncular yüksek önceliğe sahip olacak. Pinge bağlı olarak herhangi bir sunucuya bağlanmayı engellemek yerine, bir sunucudaki birbirine yakın pinge sahip oyuncuları eşleştirmenin oyun tecrübesini geliştireceğini düşünüyoruz. Bu yöntemin ilk denemeleri bu hafta bazı bölgelerde başlayacak. Bununla ilgili ayrıntılı takvimi ileride açıklayacağız.

Mart Ayı İçin Güzel Planlar: Karlı Harita

Bu yılın başlarında, bazı temel özelliklerin ve sistemlerin geliştirilmesi, odağımız olan anti-hile çabamızdan dolayı ertelendi. Ayrıca, diğer nedenlerden ötürü 2018 yılı için ekibin gelişim yol haritasını size gösterebildik. Oyuncularımızın, planladığımız ve üzerinde çalıştıklarımızı paylaşmaya olan isteksiz takım çalışmasına rağmen, zamanlamanın değiştirilmesi gerekiyordu. Daha kapsamlı ve daha gerçekçi bir oyun oluşturmak için geliştirilmiş değişiklikler ve daha kapsamlı battle royale deneyimleri sağlamak için yeni içerikler de dahil olmak üzere, sizinle paylaşmak istediğimiz çok heyecan verici şeyler var. Ekip, Mart ayında 2018 yılının ilk yarısında gelişim ve yeni içerik planlarımızı sunmaya çalışacak. Yeni karlı map’in çıkış tarihi Mart ayında kesinleşecek.

Mevcut test sunucusu yaması çoğunlukla oyunu daha da optimize etmeyi ve birçok önemli hatayı düzeltmeyi hedefliyor. Daha fazla optimizasyon ve düzeltme üzerinde çalışılıyor ve hazır olduklarında sizinle paylaşılacak.

PUBG‘den aldığınız zevk birinci önceliğimiz olmaya devam ediyor. Adil oyun ortamını iyileştirmek ve sürdürmek, oyunu optimize etmek ve size yeni içerik sağlamak için elinden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz. -Bluehole Studio

Dünya

-Oyunu optimize etmek için kırılgan çitler veya duvarlar ve Miramar’daki bazı çitleri değiştirdi.

Oynanış

-Oyuncunun uçağa binmesi esnasında uçağın iç kısmını artık göremezler. Bu, ilk oyun istemci ve sunucu performansını iyileştirmek için.

-Uçaktan atladıklarında diğer oyuncular görünür olacaklar.

-Uçakta gezinirken, ekranın sol alt kısmındaki yeni kullanıcı arayüzü öğesiyle kalan yolcuların sayısını kontrol edebilirsiniz.

Yeniden oynatma

-Birini yeniden oynatma sistemi üzerinden bildirirken, artık raporunuzun merkezinde yer alan 1 dakikalık bir tekrar dosyası alırsınız.

-Bir hafta öncesinden daha uzun süre oluşturulmuş bir tekrar dosyası üzerinden rapor etmek imkansızdır.

-Aynı oynatıcıyı aynı oynatma dosyasında birden çok kez rapor etmek imkansızdır.

Hata düzeltmeleri

-Oyuncunun tırmanırken düşebileceği sorun düzeltildi.

-Oyuna tekrar bağlandıktan sonra, silahı ADS kullanırken oyuncu glitched bir görünüm alacak.

-Araca binerken veya tam inerken oluşan hasar düzeltildi.

-Araçta iken eğimli yollardan gittikten sonra hala iyileştirme öğeleri kullanamama düzeltildi.

Çeşitli

İyileştirme ve boost zamanını kısaltan hileler düzeltildi.