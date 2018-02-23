GİST 2018 Turu: Gaming İstanbul 2018 Nasıldı?

Yazar:
Selçuk YALIN
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Gaming İstanbul 2018‘e katılım gerçekleştirememiş takipçilerimizin 2019 yılı ve sonrası için genel olarak bir izlenim edinmesi için fuarın içini gezdiğimiz ve etkinliklerden bahsettiğimiz GİST 2018 turu adı altında vlog benzeri bir içerik hazırladık.

En sonunda fuar hakkındaki görüşlerimize yer verdiğimiz videoyu yukarıdaki oynat tuşuna basarak izleyebilirsiniz. İyi seyirler…

 

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