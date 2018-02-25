Far Cry 5

Platform: PC, PS4, Xbox One

Far Cry serisi ile yeri geldi Primal ile geçmişte vahşi hayvanları öldürdük, yeri geldi mahsur kaldığımız ada da düşmanlarımızı vurduk. Aksiyonu doruklarına kadar yaşatabilen nadir oyunlardan bir tanesidir Far Cry. Ubisoft bu seferde biz oyuncularını Far Cry 5 gibi yep yeni oyunuyla karşılıyor. Far Cry serisinin en haşmetli oyunuyla karşı karşıya kalabiliriz, gözleri yakan grafikleri ile bu seneye damga vuracak gibi görünüyor.

Oyunu arkadaşınız ile birlikte almanızı öneririm çünkü oyun baştan sona kadar co-op olarak oynanabilecek. Oyunda, kıyamet günü tarikatına karşı, şerif yardımcısı olarak kendini seçilmiş kişi ilan eden Joseph Seed’in kasaba üstünde kurduğu hakimiyete bitirmek. Ayrıca, Far Cry serisinde bir ilk olarak belli bir ana karakter yok. Yani kendi karakterinizi kendiniz yaratacaksınız. Far Cry 5 şuan ön sipariş’de, tam olarak çıkış tarihi ise; 27 Mart 2018.