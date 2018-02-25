Merhabalar, bu yazımda çoğu oyuncunun bu sene içerisinde PC-PS-Xbox gibi platformlarda çıkması için sabırsızlıkla beklediği 5 oyunu derledim. Bu sene çıkması beklenen çok oyun mevcut fakat ben aralarında en çok beklenenleri derledim, iyi okumalar…
Far Cry 5
Platform: PC, PS4, Xbox One
Far Cry serisi ile yeri geldi Primal ile geçmişte vahşi hayvanları öldürdük, yeri geldi mahsur kaldığımız ada da düşmanlarımızı vurduk. Aksiyonu doruklarına kadar yaşatabilen nadir oyunlardan bir tanesidir Far Cry. Ubisoft bu seferde biz oyuncularını Far Cry 5 gibi yep yeni oyunuyla karşılıyor. Far Cry serisinin en haşmetli oyunuyla karşı karşıya kalabiliriz, gözleri yakan grafikleri ile bu seneye damga vuracak gibi görünüyor.
Oyunu arkadaşınız ile birlikte almanızı öneririm çünkü oyun baştan sona kadar co-op olarak oynanabilecek. Oyunda, kıyamet günü tarikatına karşı, şerif yardımcısı olarak kendini seçilmiş kişi ilan eden Joseph Seed’in kasaba üstünde kurduğu hakimiyete bitirmek. Ayrıca, Far Cry serisinde bir ilk olarak belli bir ana karakter yok. Yani kendi karakterinizi kendiniz yaratacaksınız. Far Cry 5 şuan ön sipariş’de, tam olarak çıkış tarihi ise; 27 Mart 2018.
Red Dead Redemption II
Platform: PS4, Xbox One
Rockstar Games’in geliştirdiği vahşi batı temalı, Grand Theft Auto tadında açık dünya’da racon kestiğimiz, ata bindiğimiz, düşmanlarımıza kurşunlar yağdırdığımız muhteşem bir Aksiyon-Macera oyunu olan Red Dead Redemption bu sene en çok beklenen oyunlar arasında. İlk çıkış tarihi olarak 26 Ocak belirlenirken, Rockstar games ani bir atak yaparak bu tarihi 26 Ekim’e çekti, büyük ihtimalle oyun piyasının durgunlaşmasını bekliyorlar.
Red Dead Redemption ilk olarak konsollar’da oynanabilirken, pc oyuncuları tarafından pc platformuna’da çıkacağı beklendi fakat, Rockstar Games, Red Dead Redemption’ı pc platformuna çıkarmak yerine 2. bir oyun yapmayı tercih etti. Red Dead Redemption 2’nin başrolünde bu kez ilk oyunun baş çetesi Dutch van der Linde’den Arthur Morgan var.
The Last of Us Part II
Platform: PS4
Muhteşem atmosfer, muhteşem grafik, muhteşem hikaye tek bir oyunda. Uncharted serisinin de yapımcısı olan Naughty Dog’un 2013 yılında piyasaya sürdüğü The Last of Us’un 2. bölüm için 2016 kolları sıvamaya başlayan geliştirici ekip, her ne kadar bu sene için çıkış tarihi vermeseler de tahminler doğrultusunda bu sene çıkabilir. Oyuncuları yeterince memnun eden oyun, 2. oyunu ile de muhteşem bir oyun deneyimi sunacağı yayınladıkları trailer’dan belli oluyor.
Aksiyon-Macera oyunu olan The Last of Us’ın 2. oyunu birinci oyunundan tam 5 sene sonrasında geçmektedir. Diğer oyundan farklı olarak bu oyunda yönetmenin dediğine göre sadece Ellie karakterinin kontrolü bizde olacak. 2. oyunda nefret temasının hakim olunacağı söyleniyor, biraz intikam bir vahşet oyunun tadını tuzunu bozabilir, zamanla göreceğiz.
God of War
Platform: PS4
2005 yılında Playstation 2 platformunda başlayan bu macerada bu sefer konumuz biraz değişti artık oyunda Kratos’un yanı sıra oğlu Atreus da yer alıyor. Oğlunu hem koruyan, hem de eğiten Kratos’un yeni macerasındaki önemli değişikliklerden biri de serinin tümüne konu olan Yunan mitolojisinin yerini Nors mitolojisinin alıyor ki bu oyunda değişiklere yol açacak gibi görünüyor. Oğlu Atreus ok ile etrafa dehşet saçarken, babası yarı tanrı yarı insan Kratos onu doğabilecek tüm tehlikelere karşı koruyarak eğitimini veriyor.
“Yarı tanrı için yeni bir sayfa.” sloganı ile yayınlanacak God of War’ın 2018 versiyonu, çıktığında büyük yankı uyandıracağından şüphem yok. Sadece E3’de yayınladıkları trailer’la bile aldıkları ilgi yeter de artar. Çıkış tarihi 20 Nisan olarak belirlenmiş durumda. Fazla söze gerek olmadığını düşünerek sadece zamanın getirdikleri ile birlikte bu oyun en çok beklenen oyunlar arasında zirveyi alabilir.
Metro Exodus
Platform: PC, PS4, Xbox One
Metro serisi hem kitapları hemde oyunları ile büyük bir kitleyi kendine çekmiş bulunmakta, bu da çıkacak olan Metro Exodus’da beklentiyi üst seviyeye çıkartmış olabilir, sonuçta o kadar iyi oyun yap, iyi kurgu yap, muhteşem bir hikaye’ye sahip ol gel bunun havasını böylesi bir oyunla söndür 😀 olur mu hiç? Olmaz tabii ki de. Oyun 2036’da Nükler savaş sonrası yerle bir olan dünyada bir şekilde hayatta kalmayı başaran insanlarla birlikte, dışarıda ki korkunç dünyada mutasyona uğramış canavarlar ile savaşıyoruz, aynı zamanda iç savaş ile meşgul oluyoruz.
4a Games Stüdyosunun büyük zorluklarla başa çıkarak, tüm imkanlarını ortaya serip çıkardıkları serinin son oyunu olan Metro Exodus, serinin diğer oyunları ile birlikte muazzam bir hikayenin devamı olacak gibi görünüyor. Metro Exodus, sizi hiç bir oyunun yapamayacağı gibi içine kitleyecek, sizi bağlayacak. 2018’in Sonbaharında çıkması planlanan oyun muhteşem bir Aksiyon-Korku deneyimi yaşatacağından şüpheniz olmasın.