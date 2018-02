Platform: PS4

Muhteşem atmosfer, muhteşem grafik, muhteşem hikaye tek bir oyunda. Uncharted serisinin de yapımcısı olan Naughty Dog’un 2013 yılında piyasaya sürdüğü The Last of Us’un 2. bölüm için 2016 kolları sıvamaya başlayan geliştirici ekip, her ne kadar bu sene için çıkış tarihi vermeseler de tahminler doğrultusunda bu sene çıkabilir. Oyuncuları yeterince memnun eden oyun, 2. oyunu ile de muhteşem bir oyun deneyimi sunacağı yayınladıkları trailer’dan belli oluyor.

Aksiyon-Macera oyunu olan The Last of Us’ın 2. oyunu birinci oyunundan tam 5 sene sonrasında geçmektedir. Diğer oyundan farklı olarak bu oyunda yönetmenin dediğine göre sadece Ellie karakterinin kontrolü bizde olacak. 2. oyunda nefret temasının hakim olunacağı söyleniyor, biraz intikam bir vahşet oyunun tadını tuzunu bozabilir, zamanla göreceğiz.