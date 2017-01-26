Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenmiş olan Gaming İstanbul, bu yıl düzenleyeceği fuarın kapılarını haftaya açıyor. Oyuncuların kaçırmak istemeyeceği fuar hakkındaki detaylar yazımızın devamında.

Geçtiğimiz yıl gerçekleşen fuar hakkında detaylı bilgi: Gaming İstanbul (GIST) 2016

Eğer geçtiğimiz yıl fuara katılma fırsatı bulamadıysanız olan bitenlerin özetini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:

Yazılı olarak özetlemek gerekirse geçen yıl gerçekleşen GIST, tam olarak oyun fuarlarının olması gerektiği gibiydi. GameX’de olduğu gibi promosyonlar için giden büyük bir kitle değil de gerçek oyunseverlerden oluşan bir kitle vardı ve fuar alanı kaldıramayacağı kadar dolu değildi. Umarız ki bu yıl gerçekleşecek olan fuarda da aynı standartlar korunur ve geliştirilir.

GIST 2017 Ne Zaman ve Nerede Olacak?

Geliştirici konferansı 1 Şubat 2017‘de Bahçeşehir Üniversitesi’nde gerçekleşecek.

Oyun fuarı ise 2-5 Şubat 2017 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleşecek.

Fuar Saatleri

2 Şubat 2017 Perşembe 10:00 – 19:00

3 Şubat 2017 Cuma 10:00 – 20:00

4 Şubat 2017 Cumartesi 10:00 – 20:00

5 Şubat 2017 Pazar 10:00 – 18:00

İstanbul Kongre Merkezi Nerede?

Aşağıdaki Google haritası üzerinden fuar alanının konumuna bakabilir ve konumunuzdan yol tarifi alabilirsiniz:

Katılımcılar ve Göreceğimiz Stantlar

Tüm sponsorların ve katılımcıların yer aldığı listeye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Oyunseverlerin en çok ilgisini çekeceğini düşündüğümüz katılımcılar:

ARAL, PlayStation, BLIZZARD, Nvidia, ByNoGame, Kinguin, Zoccos (Alışveriş Alanı)

Geçen yıl olduğu gibi pek çok ünlü yayıncı, youtuber göreceğimizi ve indie (bağımsız geliştirici) oyun stantları da olacağını hatırlatalım.

Bu yıl katılacak yayıncı ve youtuberlardan bazıları:

Duygu Köseoğlu, Jahrein, Wtcnn, Zeonnn, Levo, Linus The Afro

Hangi fenomenin ne zaman fuara katılacağı hakkında detaylı bilgiye erişebileceğiniz mobil uygulamayı yazımızın devamında paylaşacağız.

Bilet Fiyatları ve Katılım İçin Gereksinimler Bilet Fiyatları ve Katılım İçin Gereksinimler

Sadece fuarda geçerli ziyaretçi biletleri satın almak için GIST Bilet sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Ziyaretçi bileti fiyatları:

Hafta içi bir gün bilet fiyatı: 10TL

Hafta sonu bir gün bilet fiyatı: 15TL

Kombine (dört gün) bilet fiyatı: 40TL

Profesyonel bilet fiyatları ise 30€ ile 305€ arasında değişmekte ve yedi farklı opsiyon bulunmakta. Profesyonel bilet satın almak için GIST Profesyonel Bilet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Cosplay Yarışması

Cosplay yarışması katılımları maalesef sona erdi ancak eğer isterseniz yine de fuarda cosplay yapabilirsiniz. Eğer yolda kostümünüze zarar gelmesinden endişeleniyorsanız kostümünüzü yanınızda getirip fuarda yarışmacı olmasanız bile bunun için ayrılmış odalarda üzerinizi değiştirebilirsiniz.

NOT: Bu yıl OHAL kuralları kapsamında oyuncak silahla bile fuar alanına giriş yapmak yasaklandı.

Gaming İstanbul Mobil Uygulaması Gaming İstanbul Mobil Uygulaması

Gaming İstanbul, eğer fuara katılacaksanız çok işinize yarayacak bir mobil uygulama yayınlandı. Bu mobil uygulama ile birlikte o gün gerçekleşecek etkinliklere, etkinliklerin saatlerine ve detaylarına bakabilirsiniz. Bunun dışında duyurular gibi pek çok özelliği bulunan mobil uygulamayı Android ve iOS işletim sistemli mobil cihazlarınıza aşağıdaki bağlantıları kullanarak yükleyebilirsiniz:

Biz De Orada Olacağız!

Bu yıl GIST’den basın davetiyesi aldık ve dört gün boyunca orada olacağız. Fuara katılamayan okurlarımız için her gün gerçekleşenler hakkında fotoğraf ve videolar paylaşacağız.