2016 yılından beri çizgisi bozulamdan düzenlenen oyun fuarı Gaming İstanbul 2018, önümüzdeki hafta kapılarını oyunseverlere açacak.

Eğer geçtiğimiz yıl katılma fırastı bulamadıysanız oyun dolu dört günün bir buçuk dakikaya sığdırılmış özetini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:



Yıllardır tüm oyun fuarlarına katılan bir kişi olarak geçtiğimiz yıllarda Gaming İstanbul ekibinin çok kaliteli işler çıkardığını rahatlıkla söyleyebilirim. Bu yıl ise açık alanı iki katına çıkarma, geliştirici konferansını fuarın içine alma gibi çeşitli geliştirmeler yaptıklarını şimdiden açıkladılar. Sadece promosyonlardan ibaret oyun fuarlarının aksine “içinde oyun olan oyun fuarı” sloganıyla uluslararası anlamda büyük hedefleri olan Gaming İstanbul’un, bu yıl da çok iyi olacağına eminim.

GİST 2018 Ne Zaman ve Nerede Olacak?

Gist 2018, 1-4 Şubat tarihlerinde önceki yıllarda olduğu gibi İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleşecek. İstanbul Kongre Merkezinde önceki yıllarda herhangi bir izdiham yaşanmadı, bekleyiş de özellikle biletini önceden, internet üzerinden, temin etmiş ziyaretçiler için oldukça kısaydı.

GİST 2018 Fuar Saatleri

1 Şubat 2018 Perşembe 10:00 – 19:00

2 Şubat 2018 Cuma 10:00 – 20:00

3 Şubat 2018 Cumartesi 10:00 – 20:00

4 Şubat 2018 Pazar 10:00 – 18:00

İstanbul Kongre Merkezi Nerede?

Aşağıdaki Google haritası üzerinden fuar alanının konumuna bakabilir ve konumunuzdan yol tarifi alabilirsiniz:

Kimler Katılacak ve Hangi Stantlar Olacak?

Tüm katılımcı ve sponsorların olduğu listeye buraya tıklayarak Gaming İstanbul’un internet sitesinden bakabilirsiniz.

Kısaca bahsetmek gerekirse Sony (Playstation), Microsoft (Xbox) ve Ubisoft gibi global markaların stantlarının yanı sıra alışveriş yapabilmeniz için Zoccos, OverGame ve ByNoGame gibi markaların stantları da fuar alanında yerini alacak.

Ünlü Twitch yayıncıları ve Youtuberların da katılacağı fuarda bir alan ise indie olarak bilinen bağımsız geliştiricilere ayrılacak.

Eğer PUBG, League of Legends veya CS: GO oyunlarından herhangi birinde iddialıysanız Zoccos’un düzenlemiş olduğu tek kişilik ve ödüllü turnuvaları kaçırmamanızı tavsiye ederim. Üstelik bu yıl sadece cosplaylerin katılabileceği ve sadece kadın oyuncuların katılabileceği birer League of Legends turnuvasına da programlarında yer vermişler.

Zoccos GİST 2018 Turnuva Takvimi

Bilet Fiyatları ve Katılım İçin Gereksinimler

Geçtiğimiz yıl tek kişilik biletler birden fazla kişi tarafından paylaşılarak suistimal edilediğinden bu yıl Gaming İstanbul ekibi biletleri tek girişlik olarak satma kararı almış.

Hafta İçi Ziyaretçi Bileti:

Kapı fiyatı: 20TL (internette 16.5TL)

Hafta Sonu Ziyaretçi Bileti:

Kapı Fiyatı: 25TL (internette 22TL)

Kombine ziyaretçi bileti ise kapıda 80TL, internete özel olarak 66TL olarak belirlenmiş.

İnternet fiyatlarından yararlanarak bilet almak için: ticket.gamingistanbul.com

15€’dan 300€’ya kadar çeşitli opsiyonlarda satılan profesyonel biletleri incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Bilet sayfasında yer alan bilgiye göre; 0-3 yaş arasındaki çocukların fuara giriş yapamaz, 3-6 yaş arasının yalnızca ailesiyle giriş yapabilir, 6-12 yaş arası çocuklar ise fuara yalnızca 18 yaşından büyük bir refakatçi eşliğinde girebilir.

Gaming İstanbul Mobil Uygulaması Gaming İstanbul Mobil Uygulaması

Gaming İstanbul, eğer fuara katılacaksanız çok işinize yarayacak bir mobil uygulama yayınlandı. Bu mobil uygulama ile birlikte o gün gerçekleşecek etkinliklere, etkinliklerin saatlerine ve detaylarına bakabilirsiniz. Bunun dışında duyurular gibi pek çok özelliği bulunan mobil uygulamayı Android ve iOS işletim sistemli mobil cihazlarınıza aşağıdaki bağlantıları kullanarak yükleyebilirsiniz:

Biz De Orada Olacağız!

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da dört gün boyunca orada olacağız. Fuara katılamayan okurlarımız için her gün gerçekleşenler hakkında fotoğraf ve videolar paylaşacağız.

Geçtiğimiz yılki fuarlar hakkında bilgi:

GIST 2017 için tıklayın.

GIST 2016 için tıklayın.