Kullanıcıların işine yarayan ve sürekli yenilenen mağaza uygulamaları oldukça fazla seçenek sunmakta. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte yeni güncellemelerle kullanıcıların karşısına çıkan uygulamalardan en kullanışlı olanları merak edenlerden biriyseniz bu yazı sizin uzun bir araştırma sürecinden kurtaracak.

En İyi Windows Mağaza Uygulamaları

OneNote

Windows store uygulamaları arasında en kullanışlı olanların başında OneNote gelmektedir. Kullanıcılara not defteri hizmeti sunan uygulama oldukça kullanışlıdır. Bu uygulamada yazının yanı sıra resim ve bağlantılar da kaydedilmektedir.

Nextgen Reader Nextgen Reader

Gündemden uzak kalamayanlar için tasarlanmış olan uygulama sayesinde güncel haber akışları takip edilmektedir. Günümüzde hızlı şekilde değişen gündemi takip etmek oldukça zordur. Bu nedenle uygulama oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Uygulamanın çevrimdışı desteği de bulunmaktadır. Ayrıca akışlar başlangıç ekranına sabitlenmektedir.

Music Maker Jam

Tam bir stres atma aracı olan Mucis Maker Jam uygulaması eğlenceli içeriği ile tercih edilmektedir. Özellikle müzik severler tarafından çok beğenilen uygulamada müzik yapma imkanı sunulmaktadır. Oluşturulan müzikler kalitesine göre eğlence ortamlarında ve partilerde çalınabilir niteliktedir. Kişilerin müzik yapması için sesinin güzel olmasına ya da enstrüman çalmasına gerek yoktur. Başarılı Dj performansları bu uygulama ile sergilenebilir.

Adobe Photoshop Express

Sosyal medyanın aktif olarak kullanılmasının başlıca nedenleri arasında anlık fotograf paylaşımına imkan tanıması bulunmaktadır. Fotoğraf kalitesi günümüzde fazla önemli hale gelmiştir. Kullanıcılar fotoğraflar üzerinde bir takım değişiklikler yapma gereksinimi duymaktadır. Bu noktada Adobe Photoshop Express uygulaması devreye girmektedir.

Fresh Paint

Zaman geçirmek için eğlenceli bir uygulama olan Fresh Paint’te değişik çizimler yapılabilmektedir. Microsoft tarafından geliştirilen uygulama aynı zamanda resim ve fotoğraflarınıza efekt uygulamak için de kullanılabilir.