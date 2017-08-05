Bu makalemizde kullanımı çok sıklıkla artan ve de kullanımının yanı sıra acaba dinlenme ihtimali olabilir mi sorusunu akıllara getiren cep telefonlarını ele alıyoruz. Tabii ki her insanın telefonunun az da olsa bir dinlenme ihtimali bulunuyor. Peki, bunu anlamanın bir yolu var mıdır? Bu noktada birkaç hususa dikkat edilmesi gerekiyor.

Telefonumun Dinlendiğini Nasıl Anlarım?

Cep telefonunuzun pil ömrü normal kullanımdan çok daha fazla hızlı bir şekilde bitiyorsa telefonunuz dinleniyor olabilir. Telefonunuzun şarjının eskisine oranla daha hızlı azalmasının nedeni ise telefonunuzun altında yer almakta olan mikrofonun etrafta bulunan ses dalgalarını toplayıp karşı tarafa iletmesi olabilir.

ömrü normal kullanımdan çok daha fazla bir şekilde bitiyorsa telefonunuz dinleniyor olabilir. Telefonunuzun şarjının eskisine oranla daha hızlı azalmasının nedeni ise telefonunuzun altında yer almakta olan mikrofonun etrafta bulunan ses dalgalarını toplayıp karşı tarafa iletmesi olabilir. Dinlenmenin anlaşılmasının en kolay noktası da halk arasında da çok yaygın olarak bilinen telefon ile konuşurken telefondan cızırtı ve ses yansımaları olmasıdır. Bu tıkırtı gibi sesler telefonla konuşurken üçüncü bir kişi tarafından dinlendiğinize işarettir.

ve olmasıdır. Bu tıkırtı gibi sesler telefonla konuşurken üçüncü bir kişi tarafından dinlendiğinize işarettir. Telefonunuz kullanımda değilken yani tuşları kilitli bir haldeyken eli aldığınız anda normalden fazla bir sıcaklık varsa bu da dinlendiğine bir işaret olabilir.

varsa bu da dinlendiğine bir işaret olabilir. Telefonunuza eğer casus bir yazılım yüklendi ise ve bu casus yazılım çalışıyorsa çalışırken kaynağa telefonunuzdan bir SMS gönderir fakat siz gönderilen bu SMS’i göremezsiniz. Bunun için kullanmakta olduğunuz operatör markasından ayrıntılı fatura talep ederseniz gönderilen SMS’leri detaylıca inceleyip görebilirsiniz.

gönderir fakat siz gönderilen bu SMS’i göremezsiniz. Bunun için kullanmakta olduğunuz operatör markasından ayrıntılı fatura talep ederseniz gönderilen SMS’leri detaylıca inceleyip görebilirsiniz. Başvurabileceğınız diğer bir kaynak ise telefonlarınıza yüklenen bir çeşit yazılım. Bu yazılımlar telefonunuzun dinlendiğini ya da dinlenmediğini size gösterebilir. Bu tür yazılımlar hakkında araştırma yaparak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Telefonunuzu dinleyen kişilerin, telefonunuzu dinlenmesinin yanı sıra telefonunuzda bulunan kişisel bilgiler ve banka hesap bilgileri gibi bilgileri de ele geçirme ihtimali bulunuyor.

Bu gibi çalıntı durumlarının önüne geçmek için açık mekanlarda yer alan ücretsiz Wi-Fi ve cafe, restoran gibi internet hizmeti veren yerlerde internete bağlanmaktan kaçınabilirsiniz.

Telefonunuz eğer hat üzerinden değil de bir casus yazılımla dinleniyorsa ve bu yazılım yeterince kuvvetli değilse fabrika ayarlarına döndürmek bir çözüm olabilir.