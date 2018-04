Zombiler, mükemmel bir video oyunu düşmanıdır: yavaş, garip şekillidirler, acı duymazlar. Çabucak beyinlerine aldıkları bir darbede etkisiz hale gelebilecekleri için , kafasından bir mermi ya da boynunda bir bıçakla heme, öldürülebiliyorlar. Tabi bu, oyun yapımcılarının genel bir anlayışından kaynaklanıyor, gerçekten zombi olmadığı için, oyunda ki zombiler yapımcı firmaların hayallerine bırakılıyor. Genel olarak zombiler, vücutlarından çok kez vurulsalar dahi bile ölmeyebiliyorlar. Fakat kafalarına gelen tek bir bıçak darbesi yada bir kurşun hemen onların sonunu getirebiliyor.

Bugün bu yazımda, sizlerin bilgisayarlarıınızda zevkle oynayabileceğiniz 10 zombi oyununu derledim, iyi eğlenceler…

Rise of the Tomb Raider: Blood Ties

Kısacası oyunun bir modu olan Blood Ties sizi Lara ile ölmüş annesinin malikanesine ziyarete götürüyor, fakat ölmüş annesi kayıtlara geçmediği için evin tapusu ona ait değil, ve ordan ayrılması gerekiyor, son bir kez malikaneyi gezmek isteyen Lara ile güzel bir aksiyona atılıyorsunuz. Fakat malikane’de işler hiç de istediği gibi gitmiyor. Babasının ölmüş cesedini aramaya çıkan Lara büyük süprizlerle karşı karşıya kalıyor bir sürü ipucu buluyor. Malikane o kadar büyük ki siz zombilerle bile karşılaşabiliyorsunuz. Listemde yer vermemin sebebi, akıcı bir hayatta kalma, korku oyunu olmasındandır. Düşmanlarınız zombiler olsa da, işiniz daha çok ipucu aramak olacaktır.







Red Dead Redemption: Undead Nightmare

Undead Nightmare, Red Dead Redemption’in ek paketidir. Red Dead Redemption tema olarak, açık dünya, vahşi batı aksiyon macera oyunudur fakat ek paketinde ise sizleri zombiler korku temalı tek kişilik veya çok oyunculu modlar ile korkunç görünüşlü zombiler bekliyor. Alternatif hikayesi olan ek pakette, kahramanımız John Marston ile birlikte kahramanımızın karısı ve oğluna bulaşmış bir zombi vebası için tedavi aramakta ve zombilerden intikam almak için vahşice zombi katletmektesiniz. John Marston ile birlikte, zombiler tarafından işgal edilen kasabayı özgürleştirir ve yol boyunca araştırmalarla diğer karakterlere yardımcı olmanız gerekmekte. Kasabalardan akın akın üzerinize doğru koşan zombileri yok etmekte bol şans 🙂

Call of Duty: Infinite Warfare Zombies

Call of Duty serisi sevenleri her ne kadar Call of Duty: Infinite Warfare’ı sevmemiş ve seriyi bu oyunun bozduğunu düşünseler de, zombi oyun modu ile listemize girmeyi hak ediyor. Eğlenceli silahlar, neon tema ve eğlence merkezi haritası ile birbirinden farklı pek korkunç gözükmeseler de çeşit çeşit zombiler ile eğlenmeniz garanti ediliyor. Zombilerin 80’li yıllara ait tarzları, Palyaçolar, Uzaylılar, Brut, Slasher, Skating Divas, Rat King vb. Gibi haritanın konumuna bağlı olarak çeşitli stereotip ve boyutlara sahip zombilerle karşı karşıya kalıyorsunuz. Mod, Candy Perks ve Fate ve Fortune Card’larının yanı sıra Forge Dondurucu Silah gibi yeni Wonder Weapons da dahil olmak üzere bir bütün olarak Zombilere çok sayıda yeni özellik getiriyor.







Dead Island

Dead Island, 2011 yılında Polonyalı geliştirici Techland tarafından geliştirilen ve Alman stüdyosu Deep Silver tarafından yayınlanan , açık dünyada hayatta kalma, korku, rol yapma video oyunudur. Oyunda; Banoi adlı hayali bir ada’da bir otele karısı ve kızı ile tatil yapmak için gitmiş birini kontrol ediyorsunuz. Bir virüs sebebi ile zombiye dönüşmüş insanlara karşı mücadele ediyorsunuz. İlk oyun olduğundan virüs’ün yayılma nedeni belli değil. Zaten önemli olan oyunun akıcı ve eğlenceli olması. Dead Island, birinci kişi bakış açısıyla oynanan hayatta kalma, açık dünya, rol yapma, korku oyunudur. Oyun savaş ve görevleri tamamlamak üzerine inşa edilmiştir. Oyuncu görevleri tamamlayarak ve düşmanları öldürerek XP kazanır. Kazandığı tecrübelerle oyuncu, sağlık ve dayanıklılık seviyelerini geliştirir ve kazandığı becerilerle yetenek dağılımı yapmanız gerekir. Yeteneklerinizi geliştirip zombileri katletmeye devam etmelisiniz.

Dead Rising 4

Dead Rising 4, Capcom Vancouver tarafından geliştirilen ve Microsoft Stüdyoları tarafından yayınlanan bir açık dünya hayatta kalma korku video oyunudur. Ana karakterimizi zevkimize göre özelleştirip, oyun içinde ki neredeyse çoğu nesneyi silah olarak kullanabildiğimiz oyunda oynamak muhteşem derecede eğlenceli. Tam bir zombi kaosunun ortasına atılarak, zombileri hunharca katlettiğimiz oyunda, zombiler sular seller gibi çoklar. Zombileri katletmek için biribirinden farklı ve eğlenceli daha önce görmediğiniz silahlar, araçlar, yakın dövüş aletleri hepsi bu oyunda. Hikayesini özetlemek gerekirse; ilk oyunda Frank West isimli muhabir helikopterle Willamate şehrine gider ve orda insanların birbirlerini şuursuzca katlettiklerini görür. Haber yapmak için helikopterden gözlemlemeyi yetersiz bulan West, çılgınca bir hareket yapıp büyük bir alış veriş merkezinin çatısına atlar ve macera başlar. 4. oyunda ise Franks West, Noel zamanında zombileri katletmek için Colorado’da ki bir alış-veriş merkezine gelir.







State of Decay

Undead Labs tarafından geliştirilen ve Microsoft Studios tarafından yayınlanan, bir macera, hayatta kalma, korku video oyunudur. The Walking Dead izleyenler bilir ve o dizinin bize bir şeyler öğrettiği doğrudur. Kurtulan insanlar arasındaki bağlar ve topluluk kurmak, zombi kıyametinden ve sağda solda bulduğumuz bir kaç mermi yada birkaç kutu konserve için insanları katleden, neticesinde zombilerden daha çok tehlikeli olan insanlardan sağ kurtulmanız için gereklidir. Oyun değişik atmosferiyle, muhteşem görevleriyle ve değişik tarzda ki zombileriyle ilginizi çekebilir.

Dying Light: The Following

Dying Light: The Following, açık dünyadaki birinci şahıs hayatta kalma, korku video oyunudur. Ayrıca bu, normal oyunun ek paketidir. Oyun, Techland tarafından geliştirildi, 9 Şubat 2016’da yayınlandı. Dying Light gibi sağlam hikayeli açık dünya oyununa sahip olduğunuzda bu ek paketi ücretsiz olarak alabiliyorsunuz. Kyle Crane’in Harran şehrinin dışındaki yerlerde ölümcül silahlarla zombileri biçip, gizemli şahıslarla karşılaşıp, beklemediğiniz birbirinden farklı görevler ile eğlenceyi doruklarında yaşıyorsunuz. Zombileri birbirinden farklı silahlarla yok edin.







Plants vs Zombies

Plants vs Zombies, standart olarak 5 sıradan gelen zombilere bitkilerinizle karşı koyduğunuz ve evinize girmesini engellediğiniz bir oyundur. Oyunda 5 grup macera bölümü, 25 mini oyun, 20 puzzle, 11 hayatta kalma bölümü, 40 bitki , 8 geliştirme ve 1’i boss 21 zombi vardır. Oyunun yalnızca Xbox sürümünde çok oyunculu özelliği bulunmaktadır. Bilgisayarınızda vakit geçirmek için çok iyi ve eğlenceli bir oyundur. Ay çiçeklerinin ürettiği güneşleri biriktirip bahçenizi daha savunmalı hale getirmeniz gerekiyor. Sonu gelmez bir eğlence için tavsiye ederim 🙂

Left 4 Dead 2

Önceli gibi Left 4 Dead 2, insanları zombiye çeviren bir salgının ortasındaki dört hayatta kalan kişinin zombilerle mücadelesini konu alır. Hayatta kalanlar, mücadele sonundaki kurtarma araçlarına gitmek için her bölümün sonundaki güvenli odalara, kontrol noktalarına, savaşarak ulaşırlar. Oyun, yapay zeka tarafından kontrol edilir; oyuncuların performansına ve ilerlemesine göre dinamik bir mücadele için oyun zorluğu değiştirilir. İlk oyuna göre yeni özel zombiler, yakın dövüş silahları ve 5 yeni mücadele modu içerir.







The Walking Dead

The Walking Dead, 2012 yılında Telltale Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan video oyunudur. Robert Kirkman’ın aynı isimde ki çizgi romanına dayanmaktadır. Bölümler halinde yayınlanmıştır, beş bölüm ve bir de DLC’den oluşmaktadır. İlk bölümü 24 Nisan 2012’de yayınlanmıştır. Oyun 90’dan fazla ödül kazanmış ve birçok site tarafından 2012’de Game of the Year yani yılın oyunu seçilmiştir. Nedeni bilinmeyen zombi salgınından kurtulmaya çalışan insanların bir arada toplanması ve zombilerden daha tehlikeli olan insanlardan kaçmaya çalışması, sevdiklerinizin aniden ölmesi ile birlikte hüzünlü bir hikaye yaratıyor. Tamamiyle seçimlerinize göre sonunu şekillendirebildiğiniz oyun sizi içine hapsedecek.