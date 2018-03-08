İki yıl önce H1Z1 Ücretsiz Olacak Mı? başlıklı yazımızda H1Z1’ın eninde sonunda ücretsiz olacağından bahsetmiştik. O yıllarda oyunun satışları iyi gittiğinden Daybreak ücretsiz olacağı zamanı sürekli erteliyordu. H1Z1’e rakip PUBG, Fortnite gibi güçlü oyunların ortaya çıkmasıyla sonunda o gün geldi!

H1Z1 Ücretsiz Oluyor

H1Z1.com adresli H1Z1’in resmi sitesine birkaç saat önce eklenmiş habere göre bu akşam (03.08.2018) saat 21.00’da H1Z1 aşağıdaki Steam sayfası üzerinden free to play bir oyun olarak indirilebilir olacak.

H1Z1 Steam sayfasına erişmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Sitede ayrıca free to play H1Z1 tanıtım videosu yayımlandı:

H1Z1 Pro Lig Geliyor

Daybreak, oyunun tamamen ücretsiz oluşunun yanında açılış sezonunda on beş takımın katılacağı ve maçların Facebook üzerinden yayımlanacağı H1Z1 Pro League adında profesyonel bir lig duyurdu.

Daybreak genel müdürü Anthony Castoro konu hakkında aşağıda çevrilmiş bir şekilde bulabileceğiniz bir açıklamada bulundu:

“H1Z1’in bugünden itibaren ücretsiz olarak oynanabileceğini duyurduğumuz için çok heyecanlıyız. Bunun tek sebebi Battle Royale ve Auto Royale’i daha fazla oyuncunun oynayacak olması değil, bu aynı zamanda H1Z1’ın önemli bir e-spor oyunu olması için büyük bir adım. Pro Lig, Nisan ayında Las Vegas’da başladığında e-spor kavramını yeniden tanımlayacak ve ister profesyonel bir oyuncu ister arkadaşlarıyla oyun oynamak isteyen sıradan bir kişi olsun herkesin en rekabetçi battle royale oyununu oynamasını istiyoruz.”

H1Z1’ı Erken Erişimde Almış Oyunculara Hediye Verilecek

Daybreak, H1Z1’ı erken erişimde satın almış sadık oyunculara “H1Z1 Appreciation Pack” olarak geçen takdir paketi adlı bir hediye verecek. Bu paket aşağıdaki oyun içi eşyaları içerecek:

Gasrunner Hoodie

Bloom Survivor T-Shirt

Splinter Camo ARV

10 Victory Crates

10,000 Skulls

Oyuna aynı zamanda 20 Amerikan Dolarından başlayan fiyatlarla satışa sunulan Bronze, Silver ve Gold Limited Edition Battle Royale paketleri eklendi.

H1Z1 sizce ücretsiz olması sayesinde eski günlerdeki popülerliğini tekrar yakalayabilecek mi?