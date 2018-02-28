Fortnite’ın ücretsiz oynanabilen Battle Royale modu 3. sezon için hazırlıklarını yapıyor ve geliştirici stüdyo Epic Games şimdiden sezonun ilk sınırlı modunu başlattı. Şu anda, PC, PS4 ve Xbox One’daki oyuncular, yalnızca önümüzdeki birkaç gün boyunca oyunda olacak olan Solid Gold etkinliğine katılabilirler.

Solid Gold modu, Legends silahları olan bu özel etkinliğin temasıyla Squad’larla oynamak için kullanılabilir. Mod süresince, oyuncuların göğüslerinde veya haritanın etrafında bulduğu her silah Efsanevi çeşitlilikte olacak. Bunların arasında Roket Fırlatıcısı, Keskin Nişancı Tüfeği, Minigun ve yakın zamanda tanıtılan Hand Cannon var.

Yeni Modlar ve Jetpack Hakkında

Epic Games geçtiğimiz günlerde, Fortnite’da yakın zaman içerisinde beş tane mod yayınlamayı planladığını açıkladı. Epic Games, modların ne zaman yayınlanabileceği konusunda bir zaman çizelgesi sunmadı, ancak Aralık ayında başlayacak olan 50v50 olayının değiştirilmiş bir sürümü olacakken, Blitz Modu adı verilen başka bir oyun modu da normalden daha kısa maçlar için yapılacak. Epic, jetpack’lerin Battle Royale’e “yakında” geleceğini de duyurdu.

Yeni Kozmetik Ürünleri 3. Sezonda

Battle Royale 3. Sezon, geçtiğimiz hafta Fortnite’ın 3.0.0 sürümü ile piyasaya çıktı. Bu güncelleme, 950 V-Bucks için satın alınabilecek ve önceki Battle Pass’lerinden 30 daha fazla ödül özelliği olan yeni bir Battle Pass tanıttı. Battle Royale’de açılabilecek yeni ürünler arasında oyuncuların avatar görünümlerini özelleştirmelerine izin veren Back Bling kozmetik ürünleri de var.

Epic, Solid Gold etkinliğinin kesin bir bitiş tarihi söylemedi, ancak Fortnite: Battle Royale’daki sınırlı süredeki çoğu mod, tipik olarak bir hafta boyunca geliyor ve ardından size katılmak için yalnızca birkaç gün veriyor.