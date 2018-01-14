Sosyal medya uygulamaları içindeki aslan payının sahibi olan ve bir nevi kurucu babaları olarak da kabul edilen Facebook, ilklerin taşıyıcısı olma vazifesini, elinden bırakmamakta kararlı gibi görünmekte. Artık yalnızca bireysel kullanıma dayalı şikayetlerin var olmadığı, doğrudan doğruya devletlerin dahi çeşitli sorunlar nedeni ile muhatap olduğu Facebook; söz konusu az sayıdaki kusurlu imaj algısını ise düzeltmek için kararlı adımlar atmakta.

Facebook’un kurucusu ve CEO’su olan Mark Zuckerberg, 2018 yılı için geniş çaplı bir düzeltme operasyonu için yeşil ışık yaktı ve kesin bir söz de vermiş oldu. 2004 yılında, tam kapsamlı bir şekilde ortaya çıkan ve 2009 yılından veri ise sürekli kendi kendisine meydan okuyan Facebook uygulamasının, başta ABD olmak üzere birçok devletin merceği altında olduğunu itiraf etmiş oldu.

Diğer sosyal medya platformlarının da aynı doğrultuda suçlanmakta olduğunu, asıl meselenin ise her dönem yaklaşan seçimler öncesinde; asılsız, yalan, yanlış, taraflı ve yönlendirici haberlerin, kendilerine sosyal medya mecraları üzerinde yer bulmaları olduğunu belirtti. Mesele bu anlamda olunca, elbette ki en büyük payın, en yüksek oranlara sahip Facebook kurumuna fatura edileceği de tabi ki şaşılacak bir gelişme olarak karşılanmamaktadır.

Daha 2016 yılı sonlarındaki ABD başkanlık seçimlerinde bile Rusya ile bağlantılı siyasi mesajlar yüklü kara reklamların, Facebook tabanında kuvvetler kitle oluşturduğu gerçeğimin hatırlatılması; gereken tedbirlerin, kullanıcıların özgürlük haklarını kısıtlamaya uğratmayacak bir biçimde, süratle uygulanacağı şeklinde yanıt bulmuş oldu.

Sınırsız özgürlük mecraları olarak da bilinen sosyal medya uygulamalarının, siyaset tarafından buralarda da baltalanmaya çalışılması ise; milyarlar ile tabir edilen kullanıcı kitlelerinin, şiddetle protesto etmelerine neden olmakta ve Facebook büyük tepki çekmekte…