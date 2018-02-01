Geçtiğimiz haftalarda League of Legends 7. yılını bitirip 8. yılına girdi. Her sezon olduğu gibi, bu sezon da oyunda büyük değişikliklerin yapıldığı bir güncelleme geldi. Bu değişikliklerden makalemde tek tek kısaca bahsedeceğim.

League of Legends 8. Sezonunda Kısaca Neler Değişti?

Rünler ve Kabiliyetler Tek Çatı Altında Birleştirildi ve Ücretsiz

Bu değişiklikliklerden en büyüğü rün güncellemesi. Rünler, eskiden sadece oyuncuların oyun içi hasar, can, yetenek gücü v.b. stat’larına etki ediyordu. Kabiliyetler ise oyunculara oyun içi farklı etkilere sahip pasif yetenekler veriyordu. Yeni güncellemede kabiliyetler tamamen kaldırılmış, rünler ile birleştirilmiş durumda. Rünler artık herkes için ücretsiz! Kabiliyetler ile rünler birleştirilip, sadece rünler adında tekrar geliştirildi. 5 farklı kategori altında, kategori başına 3 tane keystone’lu rünler var artık (İsabet,Hakimiyet,Büyücülük,Azim,İlham).

İtibar Puanı Gitti Mavi Öz Geldi

“İtibar Puanı” adı verilen, oyunun çıkış tarihinden beri şampiyonları açmak için kullanılan para birimi, kaldırıldı! Zanaatkarlık sekmesindeki Mavi Öz, artık İtibar Puanı ile aynı görevi görüyor.

Seviye Limiti Yok

Seviye limiti kaldırıldı. Eskiden 30 olan seviye sınırı, artık sınırsız! Seviye başına şampiyon kapsülleri kazanıyorsunuz. Oyun başına İtibar Puanı kazanmak yerine, seviye başına Mavi Öz kazanıyorsunuz. Mavi Öz’ün İtibar Puan’ından herhangi bir farkı yok.

Turnuvalar ve Ödülleri

Aynı zamanda yeni güncelleme ile “Turnuvalar” sekmesinin oyuna eklenmesi bekleniyor. 4-8-16 takım arasından sırasıyla birinci geldiğinizde Mavi-Mor-Turuncu kapsül kazanıyorsunuz. Turnuvaya katılabilmenin bedeli kişi başı birer bilet vermek. Biletler ise mağazada Mavi Öz ile satılıyor. Kazandığınızda elde ettiğiniz kapsüllerden çıkan ödüller ise Şampiyon Kristalleri, Kostüm Kristalleri, Totem Görünümü Kristalleri, simgeler ve cevherler olarak 6’ya ayrılıyor.

Oyunu 8. yılına kadar taze tutmayı başaran Riot Games, 8. yılında da taze tutmayı başarabilmiş. Oyunun bu kadar uzun süre kendi türü (MOBA) içinde zirvede olmasının sebebi de bu değişikliklerdir. Çoğu MOBA’nın ömrü, maksimum 2-3 yıl iken; League of Legends her yıl kendini geliştirip, oynayış’a etki eden devasa güncellemeler getirdiği için, bu kadar uzun süre piyasada kalabilmiştir. Görünüşe bakılırsa piyasada uzun bir süre kalmaya da devam edeceğe benziyor.

Şimdilik değişiklikler bu kadar, değiştirilmesi planlanan özellikleri bu makaleye dahil etmedim. Önümüzde ki makalelerimde ise değiştirilmesi planlanan özellikleri, bir sonraki güncellemede beklenen yenilikleri yazabilirim. Okuduğunuz için teşekkürler.