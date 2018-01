Blizzard, Overwatch loot box’ları hakkında konuştu. Blizzard, 24 Ocak’da Overwatch’a Loot Box’lardan çıkacak olan 100 tane daha yeni kozmetik eşya ekledi. Bazı oyuncular, yeni eşyaların eklenmesinin, yüksek kalitedeki eşyaların Loot Box’lardan çıkma şansını düşürebileceği iddiasını sundu ve bundan hallice bir de tedirginlik doğdu. Blizzard ise sistemin tam olarak da böyle yürümediğini birkaç Tweet ile vurguladı.

New year, new gear.

Over 100 new items have been added to our core cosmetics collection!

Unlock your favorites now on PC, PlayStation 4, and Xbox One. pic.twitter.com/I1fb5mFPa3

— Overwatch (@PlayOverwatch) January 24, 2018