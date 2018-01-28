Blizzard, Overwatch loot box’ları hakkında konuştu. Blizzard, 24 Ocak’da Overwatch’a Loot Box’lardan çıkacak olan 100 tane daha yeni kozmetik eşya ekledi. Bazı oyuncular, yeni eşyaların eklenmesinin, yüksek kalitedeki eşyaların Loot Box’lardan çıkma şansını düşürebileceği iddiasını sundu ve bundan hallice bir de tedirginlik doğdu. Blizzard ise sistemin tam olarak da böyle yürümediğini birkaç Tweet ile vurguladı.

Blizzard, Overwatch Loot Box Şanslarının Değişmediğini Söylüyor

New year, new gear. Over 100 new items have been added to our core cosmetics collection! Unlock your favorites now on PC, PlayStation 4, and Xbox One. pic.twitter.com/I1fb5mFPa3 — Overwatch (@PlayOverwatch) January 24, 2018

“Etkinlikler dışında, her Loot Box’tan yeni eşya çıkması garanti değil. Yeni eşyalar Loot Box’lardan çıkabilecek eşyalar havuzuna eklendi. “Overwatch Loot Box’ları rastgele birkaç eşya-kostüm,sprey ve ifadeler içeriyor ve bu eşyalar; Common(Yaygın),Rare(Nadir),Epic(Destansı),Legenary(Efsanevi)- olarak 4 kalitede karşımıza çıkıyor. Kalite ne kadar yüksek olursa, Loot Box’lardan düşürme şansınız da o kadar nadirdir, ancak bu ihtimallerin tam rakamları geçen yıla kadar gizli tutuluyordu.

Eşya Düşme Oranları Şu Şekilde…

Blizzard, Loot Box’lardan eşya düşme oranlarını açıkladığında açığa çıkan veriler şu şekilde;”Her Loot Box en az bir Rare(Nadir) eşya içeriyor, ancak daha yüksek kaliteler çok daha az ihtimalle Loot Box’lardan çıkıyor. Epic(Destansı)’ler ortalama her 5.5 Loot Box’tan birinde çıkıyor, Legendary(Efsanevi)’ler ise her 13.5 Loot Box’ta bir. Bol Efsanevi’li günler!