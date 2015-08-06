Termal Macun Nedir? Ne Kadar Önemlidir?

Günümüzde bilgisayar kullanıcılarının yaptığı en büyük hatalardan biri tüm bütçesini bilgisayarın ana donanımlarına ayırıp soğutmaya hiç önem vermemek. İncelememize başlamadan önce termal macunun önemini biraz anlatalım. İyi soğutulmayan bir işlemci tam performansıyla çalışamaz. Isı arttıkça işlemci performansı düşer. Günümüzde en uygun ve kolay soğutma sistemi olması sebebiyle genellikle hava yolu ile soğutma yani fanlar kullanılmakta. Fanlar ile işlemci arasında da genellikle bir bakır boru bulunur. Bu bakır boru soğuk havayı işlemciye aktarır ancak bu yeterli olmaz. Daha kolay ve daha iyi soğutabilmesi için arasında termal macun olması gerekir. Kısaca termal macun arada bir iletken görevi görür ve soğutmada en az fan kadar görevi vardır.

Termal Macun Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Diğer her türlü ürünü alırken yaptığımız gibi termal macun alırken de üzerinde verilen bilgilerin doğruluğunun kanıtlanmış olması gerekir. Bunun için de çok kullanılan ve herkesçe bilinen bir markanın ürününü almak önceliğimiz olmalıdır.

Doğrulanmış markaların ürünleri arasında seçim yaparken de W/mK cinsinden değeri verilen ısı iletkenliğine bakmamız gerekir. Isı iletkenliğinin mümkün olduğunca yüksek olması gerekir.

Zalman ZM-STG1’in Özellikleri

Teknik özelliklerine baktığımızda Zalman’ın yüksek performanslı ürünleri arasında yer almakta.

Güvenlik açısından elektriksel iletken olmayan ve RoHS (Zararlı Madde Kullanımının Sınırlandırılması) standartlarına uymaktadır.

Kapasite: 3.5g

Stabil Olduğu Sıcaklıklar: -40 ° C – + 150 ° C

Buraya kadar olan özellikler genelde termal macunlar arasında standarttır. Bu ürünün en önemli özelliği ise ısı iletkenliği. Isı iletkenliği genelde termal macunlarda 1 W/mK civarında olmaktadır.

Isı iletkenliği: 4 W/mK

Yani ZM-STG1 termal macunun oldukça iletken olduğunu söyleyebiliriz. Yine de bu termal macunu özel yapan özelliği bu değil.

Fotoğraflardan da anlayacağınız üzere bu termal macun oje şişesi gibi bir şişe içinde satılmakta ve diğer termal macunlar gibi sürerken zorluk çekmeden rahatça oje sürer gibi sürebilirsiniz.

İnceleme

Ürünü Samsung marka bir notebook’a uyguladık ve deneyimlerimizi size anlatacağız.

Aşağıdaki fotoğraflardan de anlaşabileceği gibi 5.5cm uzunluğunda olan oldukça küçük bir ürün. Bu sizi yanıltmasın içindeki termal macununu size en az bir yıl yetecektir.

Termal macunu notebookun işlemci ve mobil ekran kartına uyguladık. Uygulamaya başlamadan önce eski termal macunu temizlemeniz gerekmekte. Ayrıca uygularken çok sürmeniz daha iyi iletmesini sağlamayacak tam tersine iletimi zorlaştıracaktır. En iyi iletim için yapmanız gereken her yerde termal macun olmasını ancak mümkün olduğunca ince-orta kalınlıkta olmasını sağlamak.

Yukarıdaki fotoğraftan da anlayacağınız üzere bu termal macunu sürmek gerçekten diğer termal macunlara göre oldukça kolay. Kolaylıkla termal macunun her tarafına sürebiliyor ve kalınlığını ayarlayabiliyorsunuz. Termal macunu koyduktan sonra dağıtma vs. gibi bir sorununuz olmuyor. Uygulama sürecini aşağıdaki resimden görebileceğiniz gibi başarıyla tamamlıyoruz ve herhangi bir sorunla karşılaşmıyoruz.

Ürünün fiyatına gelirsek büyük teknoloji marketlerinde 30TL civarında bir fiyata satılıyor. Bu aynı iletkenlikteki termal macunlara göre oldukça yüksek bir fiyat. Aynı iletkenlikteki bir termal macuna ek ücret ödemeniz gerekiyor ancak bunun karşılığında kolay sürülebilir bir ürün elde ediyorsunuz. Bu konuda bazılarınıza gereksiz masraf gibi gelebilir bazılarınıza küçük fiyat farkına güzel bir özellik olarak gelebilir. Sizin için hangisi olduğuna kendiniz karar vermelisiniz.

Verdiğimiz puana geçmeden önce son olarak termal macunun alt kısmı kurumuş gibi gözükmesine rağmen kullanılabilir olduğunu ve herhangi bir sorun teşkil etmediğini alacaklara bildiriyoruz.