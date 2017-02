Free To Play Nedir? Neden Free To Play Oyun Yapılır?

Free to play günümüzde sık karşılaşılan bir oyun türü ve gün geçtikçe free to play oyunların sayısı artmakta. Free to play oyunları indirmek ve oynamak ücretsiz olsa da bu tür oyunlar genellikle oyun içi satın almalar içeriyor.

Satın almalar oyundan oyuna değişiyor. Bazı oyunlar çok sinir bozucu bir şekilde her şey için para isterken bazı oyunlarda oyun içinde büyük önemi olmayan şeyler para ile satılıyor.

Ayrıca bu tür oyunların yapımcıları hem korsan oyunlar yüzünden zarar etmemesi hem de satın alınan oyun içeriğinin parça parça alınmasıyla zamanla yüksek miktar bir paranın oyuna ödenmesi sebebiyle bazı ücretli yapımlardan daha fazla kâr elde edebiliyorlar.

H1Z1 Free To Play Olacak Mı?

H1Z1 ücretsiz yani free to play olacak şekilde tasarlanmış bir MMO oyunudur. Günümüzde ücretsiz olacak ve olmayacak çatışmasının çıkmasının temel sebebi oyunun başta Sony ortaklığı ile yapılmış daha sonradan geliştirici ekibin Sony‘den bağımsız Daybreak firmasını kurarak geliştirmeye devam etmesidir.

Oyun geliştiricisinin de açıkladığı şekilde Sony ile bir ilişkisi olmasa da free to play olacak.

Buna kanıt olarak da Steam sayfasında yer alan şu bölüm gösterilebilir:

Erken Erişim sırasında ve sonrasında oyunun fiyatı değişecek mi? “Initially available as a Steam Early Access title with optional in-game RMT marketplace purchases, H1Z1 will later launch as a Free to Play. Your Way™ title with optional in-game RMT marketplace purchases.” Türkçe çeviri: “Şu anda zorunlu olmadan oyun içi alışveriş seçeneği olan erken erişim sürümü H1Z1 daha sonradan oyun içi alışveriş özelliği olan free to play bir oyun olacak.”

Ayrıca tam olarak bir kanıt sayılmasa da oyunu geliştiren Daybreak firmasının patronu John Smedley “paid mods were an awesome idea” yani “ücretli modlar harika bir fikir” dedi bu da oyun içi alış veriş anlamına gelebileceğinden free to playin iyi bir fikir olduğunu düşündüğünü gösterebilir.

H1Z1 Şu An Neden Ücretli?

Oyunu oynamak isteyenlerden şu anda ücret alınmasının sebebi oyunun tam sürümünün hazır olmaması. Oyunun tam sürümü hazır olunca Steam üzerinden ücretsiz olarak sunulacak.

Oyunu Ücretli Satın Alanlar Zararda Mı?

Hayır, değil bunun birkaç nedeni var. Bunlardan biri oyuna erken erişim elde edebilmek için para ödemenin mantıksız olmaması. İnsanlar oyuna ücretsiz eriştiği zaman ücretli almış olanlar çoktan oyunda ilerleme katetmiş olacak. Ayrıca H1Z1 oynarken, CS: GO’da olduğu gibi oyunun sonunda eşyalar düşebilmekte. Uzun süre oynayıp bu eşyaları satmanız durumunda oyunun parasını bile çıkarabilirsiniz. Satın alanlar 15 Ocak 2015 tarihinden beri oyunu oynayabiliyor ve bir süre daha oyun ücretli kalacak bu da oyuna bir yıldan daha uzun bir süre erken başladılar anlamına geliyor.

İkinci sebebi ise oyunu ücretsiz olana kadar alacak olan herkese 3 Event Tickets, 2 Crates ve 1 Crate Key verilecek olması.