Dünya devi şirket Google tarafından geliştirilme aşamasında olan en güncel işletim sistemi Android O’nun (8.0) çıkış tarihi Android severlerce büyük bir merak konusu. Bu makalemizde çıkacak olan bu en yeni işletim sistemi hakkında detaylı bilgiler vereceğiz.

Android O bazı geliştiriciler için ön izleme sürümü olarak haftalar önce yayınlandı. Fakat resmi çıkış tarihi henüz belli olmadı. İddialara göre, 9 ya da 10 Ağustos, önümüzdeki hafta bu işletim sistemini görmek mümkün olacak. Tabii ki her yeni sürümde olduğu gibi cihaz üreticilerinin Android 8‘i güncelleme olarak vermeleri biraz vakit alacak.

Android O (8.0) Neler İçeriyor?

Öncelikle pil ömrü konusunda geliştirmeler yapılacak. Android O cihazda arka planda çalışmakta olan uygulamaları kendisi tespit ederek bu uygulamaları sonlandıracak. Örnek olarak Facebook kullanırken arka planda harita ile ilgili bir uygulama açık kalırsa Facebook’un konum sorma sıklığı en aza inerek pil ömründe tasarruf sağlıyor.

kullanırken arka planda ile ilgili bir uygulama açık kalırsa Facebook’un konum sorma sıklığı en aza inerek pil ömründe tasarruf sağlıyor. Bu yeni sistemde cihazınıza gelecek olan bildirimleri çeşitli kategorilere ayırabilirsiniz. Örnek olarak sosyal medya diye bir bölüm ekleyerek çeşitli sosyal medya uygulamalarınızdan gelmekte olan bildirimleri buradan, haberler diye bir kanal açarak haber uygulamaları bildirimlerini ise buradan alabileceksiniz.

diye bir bölüm ekleyerek çeşitli sosyal medya uygulamalarınızdan gelmekte olan bildirimleri buradan, diye bir kanal açarak haber uygulamaları bildirimlerini ise buradan alabileceksiniz. Bir diğer yeni özellik ise bildirim erteleme özelliği. Gelmesini istemediğiniz bazı uygulama bildirimlerini 15, 30 ya da 60 dakika gibi süreler ile erteleme şansını elde edebileceksiniz.

Cihazınızda kablosuz bir şekilde daha da kaliteli ses yayını yapabileceksiniz.

yapabileceksiniz. Kullanmakta olduğunuz Android işletim sistemine sahip tabletinizin yanı sıra ek olarak bir klavye kullanıyorsanız bu yenilikle beraber erişim ve de klavye kısa yolları kolaylaşmış olacak.

kullanıyorsanız bu yenilikle beraber erişim ve de klavye kısa yolları kolaylaşmış olacak. Cihazınızın kilit ekranında birçok uygulama için bir kısa yol ekleme seçeneği yer alacak.

Genel olarak değerlendirdiğimizde pil konusundaki geliştirmeler zaten üreticilerin, cihazları satışa çıkarırken yüklediği yazılımlarla yapılabilen bir özellik. Eğer üreticiniz böyle bir uygulama yerleştirmediyse de Google Play’de bu işi yapan tonla uygulama var.

Android O’nun en çok göze çarpan ve kullanıcılarca kullanılıp sevilecek özelliği ise kesinlikle bildirimlerle ilgili yenilikler. Kategorileme özelliğini eminim ki her Android O kullanıcısı kullanacaktır. Bildirim erteleme özelliği ise, birine telefonunuzu verdiğinizde gelen mesajları görmesini istemediğiniz durumlarda hayat kurtarıcı olabilir.