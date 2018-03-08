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Sık sık düzenlemeyi planladığımız oyun çekilişlerinin ilki bugün itibariyle başladı.

ÇEKİLİŞ ÖDÜLLERİ

Birincilik ödülü: Overgworth

İkincilik ödülü: The Walking Dead

Üçüncülük Ödülü: The Walking Dead

Çekiliş şeffaflık ve güven sağlamak adına gleam.io üzerinden gerçekleştirilecektir.

ÇEKİLİŞ TAKVİMİ

Çekiliş Başlangıcı: 08.03.2018

Çekiliş Bitişi: 18.03.2018

Steam Türkiye fiyatlarına göre toplam 130TL değerinde ödül içeren bu çekilişe katılmak için aşağıdaki gleam.io çekiliş sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Çekilişe katılmak için buraya tıklayarak gleam.io adresine gidebilirsiniz.

KATILIM KOŞULLARI

  • Çekiliş sonucunda doğru katılımcı ile iletişime geçilebilmesi için mail adresi gibi bilgilerin doğru girilmesi gerekmektedir.
  • Aynı kişinin farklı hesaplarla çekilişe katıldığı tespit edilirse katılımı geçersiz sayılır.
  • Bu çekiliş için Webellek Youtube kanalına abonelik ve Webellek Facebook sayfasını beğenmek zorunludur. Instagram, Twitter ve Steam işlemleri ise kazanma şansını artırmaktadır.
  • Çekiliş sonuçlanana kadar katılım için gerçekleştirdiği eylemi geri alan kişilerin katılımı geçersiz sayılacaktır.

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