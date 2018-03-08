Sık sık düzenlemeyi planladığımız oyun çekilişlerinin ilki bugün itibariyle başladı.
ÇEKİLİŞ ÖDÜLLERİ
Birincilik ödülü: Overgworth
İkincilik ödülü: The Walking Dead
Üçüncülük Ödülü: The Walking Dead
Çekiliş şeffaflık ve güven sağlamak adına gleam.io üzerinden gerçekleştirilecektir.
ÇEKİLİŞ TAKVİMİ
Çekiliş Başlangıcı: 08.03.2018
Çekiliş Bitişi: 18.03.2018
Steam Türkiye fiyatlarına göre toplam 130TL değerinde ödül içeren bu çekilişe katılmak için aşağıdaki gleam.io çekiliş sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Çekilişe katılmak için buraya tıklayarak gleam.io adresine gidebilirsiniz.
KATILIM KOŞULLARI
- Çekiliş sonucunda doğru katılımcı ile iletişime geçilebilmesi için mail adresi gibi bilgilerin doğru girilmesi gerekmektedir.
- Aynı kişinin farklı hesaplarla çekilişe katıldığı tespit edilirse katılımı geçersiz sayılır.
- Bu çekiliş için Webellek Youtube kanalına abonelik ve Webellek Facebook sayfasını beğenmek zorunludur. Instagram, Twitter ve Steam işlemleri ise kazanma şansını artırmaktadır.
- Çekiliş sonuçlanana kadar katılım için gerçekleştirdiği eylemi geri alan kişilerin katılımı geçersiz sayılacaktır.