Teknolojiyi yakından takip eden yazarımız Selçuk, genellikle Webellek'e makaleleri ile katkı sağlar. En az yazılıma duyduğu ilgi kadar donanıma da ilgi duyan yazarımız boş vakitlerinde web programlama ile uğraşmakta ve bilgisayar üzerinden çeşitli oyunlar oynamaktadır.