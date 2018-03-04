2002 yılında Battlefield 1942 ile oyuncuların gönüllerine taht kurmuş, Battlefield serisi, 2016 yılında yayınladığı Battlefield 1’in ardından 5 için kolları sıvamış. Battlefield 1 oyunu ile 1. Dünya Savaşını konu edinen yapımcılar, oyuncuların beklentileri dışında bir hareket yapmayarak Battlefield 5 ile de 2. Dünya Savaşını konu alıyorlar. Yayıncı firma EA, Anthem adlı oyunlarını 2019’a erteleyerek Battlefield 5 projesine odaklanmış gibi görünüyorlar. Muhtemelen bu senenin son çeyreğinde yayınlanacak oyun hakkında aşağıdan daha çok bilgiye sahip olabilirsiniz.

Reddit Üzerinden Giriş Sayfası Sızdırıldı

Reddit üzerinden yayınlanan ve halen daha tartışması süren oyun giriş görüntüsü, yeni Battlefield oyunun alevini körükledi. Zaten beklenen bir oyundu diyebilirim, hele ki Battlefield ile 1’in I. Dünya Savaşı’nı işleyip büyük bir başarı elde etmiş olan yapımcı için devamı niteliğinde 2. bir oyun gerekiyordu ki, herkesin aklından geçen II. Dünya Savaşı teması’nı uygulayacakları da aşikar. (Reddit yazısı üzerine tıklayıp, Reddit bağlantısına gidebilirsiniz.)

Battlefield 5 İçin II. Dünya Savaşı Beklenilen Temaydı

Battlefield oyunları genellikle 2 yıl aralıklarla çıkış yaptıkları için beklemediğimiz bir planlama olmadığını söyleyebilirim. Battlefield serisi bildiğiniz üzere 1,2,3,4 diye giden bir seriydi, tabi yapımcılar oyun isimlerini sıralamaya göre yapmadı, 4. oyunun ardından 1. oyun yayınlandı ki isminde ki 1, I. Dünya Savaşı’nı belirtsin diye. Peki yeni oyunu ile, DICE ekibi Battlefield 1’in üzerine ne katıp bizlere sunacak? Sadece tema mı? Ne olursa olsun, II. Dünya Savaşı ortamını bizlere harika bir şekilde sunacaklarına inanıyorum.

Call of Duty’nin II. Dünya Savaşı’nı konu alan oyunu Call of Duty WWII, II. Dünya Savaşı temasının tutunabileceğini göstermiş oldu. Bunun için DICE, II. Dünya Savaşı temalı bir oyun için kolları çoktandır sıvamış vaziyette. Hemde Battlefield 1’in devamı niteliğinde olacak oyun, aksi istenmeyen bir oyunun yapımını engelledi.

Yapımcı Modern Savaşlardan Uzak Durması Gerektiğini Biliyordu

DICE ekibi bir süre modern ve yakın gelecek savaşlarından uzak durması gerektiğini biliyorlardı. Geçtiğimiz senenin Aralık ayında olan söylentiler DICE ekibinin yeni oyun için Battlefield: Vietnam oyunun restore edileceğini söylemişlerdi yada onun gibi bir şey işte, o tema’da yada Vietnam konulu bir oyun bekliyorlardı. Onların bu söylentilerine karşılık kesin bir şekilde, yeni oyunun teması II. Dünya Savaşı olacak diyebilirim.

Oyun hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz elimizde sadece oyunun giriş’i olduğundan emin olduğumuz bir görsel mevcut. Bu senenin Sonbaharında her şey net hale gelecek. Olacak, haberler, edinilen yeni bilgiler, teoriler bu yazının güncellenmesiyle veya başka bir yazı hazırlanarak siz değerli webellek.com okuyucularına sunulacaktır.