Teknolojinin gelişmesinde her zaman önemli rol oynayan mucitler veya yatırımcılar çok kazanmışlardır. Bizde sizin merakınızı giderebilmeniz için teknoloji dünyasının en zengin 5 adımını listeledik. Keyifli okumanızı dilerim 🙂

5) Larry Page (43.9 Milyar Dolar)

Lawrence Page, bilinen adıyla Larry Page, İnternet arama motoru Google’ın temel algoritmalarının geliştiricisi ve Sergey Brin ile birlikte Google şirketinin kurucusudur. Şu an Alphabet Inc. şirketinin yönetim kurulu başkanı konumundadır

4) Larry Ellison (53.9 milyar dolar)

Lawrence Joseph Ellison, veritabanı yazılımı firması Oracle’ın kurucusu ve CEO’su dolar milyarderi iş adamı.

3) Mark Zuckerberg (69.6 milyar dolar)

Mark Elliot Zuckerberg, Amerikan bilgisayar programcısı, girişimcisi ve sosyal paylaşım sitesi Facebook’un kurucusu.

2) Jeff Bezos (81.7 milyar dolar)

Jeffrey Preston “Jeff” Bezos Amazon.com’un kurucusu olan Amerikan girişimci ve iş adamı. E-ticaretin gelişmesine büyük katkı sağladı. Amazon.com onun yönetiminde dünyanın en büyük ve örnek alınan internet satışı şirketi oldu.

1) Bill Gates (84.5 milyar dolar)

William Henry “Bill” Gates III ya da daha çok bilinen adıyla Bill Gates, ABD’li yazar, yazılımcı, girişimci, yatırımcı ve iş adamı. Evli ve üç çocuk babasıdır. Microsoft’un yaratıcısı!