Conan Exiles Röportajı: Tam Sürüm Hakkında Bilgiler

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Gaming İstanbul 2018‘de özellikle Conan Exiles isimli oyunuyla adını duyurmuş Funcom firmasının halkla ilişkiler ve pazarlama müdürü Erling Ellingsen ile Conan Exiles hakkında kısa bir röportaj yapma fırsatı bulduk.

Röportajda Conan Exiles‘ın tam sürümünün ne zaman çıkacağı ve tam sürüm ile birlikte gelecek yeni özellikler hakkında bilgiler alırken oyunu erken erişimde satın alan oyuncuları da unutmadık. Erken erişim kullanıcılarının alacağı ödüller hakkında da net bilgiler edindik. Röportajı yukarıdan izleyebilir veya sayfanın devamından yazılı olarak okuyabilirsiniz:

Webellek: Yapılan haberlere göre Conan Exiles, Mayıs ayında erken erişimden çıkıyor, bu bilgi doğru mu?

Erling Ellingsen: Evet doğru, mayıs ayının 8. gününde PC, XBOX ve Playstation platformları için çıkacak.

Webellek: Oyunun tam sürümünden neler beklemeliyiz? Gelecek yeni özellikler var mı?

Erling Ellingsen: Çok sayıda yeni özellik var ancak bunların bir kısmından topluluğumuza henüz haber vermediğimiz için bahsedemeyeceğim. Haritayı daha da büyük bir hale getirecek ormanlık bir alan ekleyeceğiz. Tam sürüm yayınlandığında oyun, erken erişimin başlangıcında olduğundan iki kat daha büyük olacak. Ayrıca yanardağ bölgesi, zindan, yeni yaratıklar gibi şeylerin yanında yeni özellikler de ekleyeceğiz. Örneğin bunlardan biri aksiyon odaklı yeni ve ilginç bir savaş sistemi.

Webellek: Oyununuzu erken erişimdeyken alan oyuncular için herhangi bir ödülünüz olacak mı?

Erling Ellingsen: Evet, erken erişim oyuncuları oyunu aldıkları platforma göre bir DLC item ödülü elde edecekler. Eğer oyunu Steam’den aldıysanız Conan’ın, Aquilonia’nın kralı olduğu zaman giydiği kıraliyet zırhını elde edeceksiniz. Oyunu perakende (fiziksel) olarak aldıysanız Conan’ın Atlantean kılıcını elde edeceksiniz.