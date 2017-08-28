Alzheimer hastaları sözcükler arasında daha uzun süre duraklarlar, zamirleri isimlere tercih ederler. Örneğin, bir kişinin adından ziyade “o” sözcüğü kullanılrlar ve bir arabanın model veya markasından ziyade “araba” gibi daha basit kelimeleri kullanırlar. Aynı zamanda Alzheimer hastalarının ses frekanslarında, insan kulağının algılayamadığı genetiksel bir değişme olur. Bizim robotumuz bunu algılar ve diğer algritmalarla birleştirerek tahminde bulunur. sonuç olarak son testere göre yüzde 82 doğruluk payına ulaşır.

Geliştirilen bu teknolojinin bir sonraki hedefi ise , hafıza ve konuşma bozukluğunun test edilmesi, ayrıca duyguları bile öngörebilir ve hastanın ani kaygı veya depresyona yakalanma riski olup olmadığını kontrol edebilir.