Steam’de son zamanlarda en çok sevilen ve oynanılan oyun şüphesiz ki PlayerUnkown’s Battlegrounds yani kısacası PUBG. 23 Mart’ta erken erişim olarak Steam üzerinden yayınlandı. Fakat bu sadece Beta idi. Oyunun tam sürüme ne zaman çıkacağı gerçekten tartışma konusu olmuştu. Az miktarda da olsa bazı oyun içi hatalar oyuncuların canını sıkıyordu. Bununla birlikte tabii ki her yeni oyunda da olduğu gibi grafik optimize sorunu bir çok oyuncunun canını sıktı. Tam sürüme geçmesiyle birlikte bu hatalarda tamamen kalkacak.

Oyunun geliştirici şirketi Bluehole Studio, katıldığı Gamescom 2017’de birtakım açıklamalarda bulundu. Yapımcılar oyunun büyük bir rehavet gördüğü ve yoğun istekler üzerine çalışmaları hızlandırıp 2017’nin sonunda tam sürümünün tanıtılacağını ve 2018’in başında da XBOX için tanıtılacağını belirttiler.

Oyunun erken erişimden sonra gelecek güncellemeler de bazı yeni animasyonlara ve birinci şahıs gözünden oynayabilme özelliğine kavuşacağı belirtildi.