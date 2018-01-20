Sürücüsüz otomobiller ile ilgili çalışmalar, hız kesmeden devam etmekte iken; ilgili uygulamanın ardında yatan temel nedenin rahat ve ergonomik bir deneyim olduğu gerçeğinden yola çıkan Nissan da tamamen beyin dalgalarını kullanmak sureti ile kontrol edilebilen otomobillerin üretimi için kolları sıvamış oldu.

Nissan Beyin Dalgalarıyla Kontrol Edilebilen Otomobil Teknolojisini Geliştiriyor

Rahatlık teması odağında yola koyulan Nissan, alında daha çok zorun haller için büyük bir hizmete öncülük etmiş de olacak. Özellikle bedensel engeli bulunan bireyler için paha biçilemez bir kolaylık sunmaya hazırlanan ve “beyinden araca” olarak da açılımı yapılabilen “B2V” teknolojisi ile Nissan; rakiplerine oldukça ciddi bir fark atmayı başarmış olacak gibi görünmektedir.

Otomobilin sürücü koltuğuna oturan kişinin, beyin aktivitelerinin ölçülmesini ve talimatlara dönüştürülmesini sağlayan bir kaskı giymesi sayesinde; otomobilin tüm özelliklerinin ustalık ile kullanımını ön gören bir sistemin, kapsamlı bir şekilde araştırılmasını finanse eden Nissan, kısa süre içinde sonuç alacağından emin görünüyor. Gaza basma ya da daha da hayati önem taşımakta olan frenleme mekanizmasının, maksimum 0.2 ile 0.5 mili saniye içinde yerine getirilmesini sağlayacak olan algı sistemi; sorunsuz kullanıma açık olduğu andan itibaren genel kullanım alanına dâhil edilmiş olacak.

Buna ek olarak, söz konusu beyin aktivitesi tarama sisteminin, herhangi bir radyasyonel tehlike de arz etmeyecek şekilde, genel sağlık ile bire bir uyumlu hale getirileceği açıklanmış oldu. Nissan, teknolojik atılımlar hususunda, özellikle sürücüsüz otomobillerin gelişimi içindeki geride kalan profilini, bu sayede ileriki adımlara taşımayı hedeflemektedir. Felçli ya da engelli fertler için oldukça hayırlı bir girişim olarak da ele alınması mümkün görünen ilgili proje; sağlıklı bireyler için ise ergonomi ile birleşen eşsiz bir deneyim yaşam fırsatı olacaktır.