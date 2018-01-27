Humble Store, zaman zaman yaptığı gibi şimdi de kısa bir süreliğine birkaç oyunu ücretsiz olarak veriyor! Şuanda, Humble Store’dan “Amnesia Collection”a bedavaya sahip olabilirsiniz.

İki Adet PC Oyunu Humble Store’da Şuan Ücretsiz!

Amnesia Collection 2 tane oyundan oluşan, (Amnesia:The Dark Descent(2010) ve Amnesia:A Machine for Pigs(2013) bir paket, Humble Store’da şuanda ücretsiz. Bu oyunların ikisi de kesinlikle oynamaya değer korku oyunlarıdır. Amnesia Collection, Steam’da 55 TL, eğer ayrı ayrı satın almak isterseniz 62 TL civarındadır. 27 Ocak yani yarın 21:00’a kadar geçerli olan bu teklifi kesinlikle değerlendirmeyi unutmayın. Humble store’den nasıl oyun alacağınız hakkında bir bilginiz yoksa bu yazının sonuna göz atmayı unutmayın.

Humble Store’dan bir başka inanılmaz teklif…

Ayrıca, şuan Humble Store’da bir başka inanılmaz teklif daha var: sadece $12 ödeyerek birkaç gizem türündeki oyunun yanında Civilization VI ve Owlboy isimli oyunlara sahip olabilirsiniz. Bu teklif ise Şubat’ın başlarına kadar geçerli. $12 biraz tuzlu gelse de, bahsi geçen oyunların çok başarılı eserler olmasının yanı sıra, Steam fiyatlarıyla karşılaştırdığınızda bu fiyatın hiç de yüksek olmadığının farkına varacaksınız. İyi oyunlar dilerim.

Humble Store’dan Oyun Nasıl Alınır?