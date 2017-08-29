Telefonlar artık hayatımızın en önemli parçaları. Hepimizin cebinde akıllı bir telefon neredeyse var. Merakla beklenen iPhone serisinin 8. serisi 12 Eylül’de tanıtılacak.

Söylentiler arasında hızlı şarj özelliği yer alıyor. Bu günümüzde kullanılan teknolojiden daha farklı bir teknoloji olacak. Hızlı şarj özelliği adaptör kaynaklı değil, cihazdan kaynaklı hale getirelebileceği söylentiler arasında yer alıyor. Apple’ın Touch ID parmak izi okuma sensöründe de bir değişiklik yapması bekleniyor. İnternette dolaşan bazı videolarda, Touch ID’in arka taraftaki Apple logosuna yedirildiği görünüyor. Bunlar kesin olmamakla birlikte, böyle bir durumda, ekranın daha da büyük olması beklentiler arasında yer alıyor.

OLED Ekrana Geçiş Gözlemlenecek

Cook döneminde polikarbon tasarım, daha büyük ekran ve kalem de dahil birçok çalışma gördük. Bu sene de 3 farklı iPhone modeli görmemiz sürpriz olmayacak. Söylenti detaylar ve beklentiler ise, özellikle 10. yıl sebebiyle yeni iPhone’ların tasarımlarında ciddi farklılıkların olacağı yönündeydi. Sadece tasarımsal olarak değil, teknik anlamda da değişiklikler yolda. Apple, iPhone 8’de OLED ekran paneline geçiş yapacak. OLED panel, kaliteli görüntünün yanında düşük güç tüketimi de sağlayacak.