Basında işlemcilerin performanslarında düşüşe neden olacak güncelleme olarak lanse edilmiş Meltdown ve Spectre açıklarının yama güncellemesi hakkında intel‘den açıklama geldi.

Güncelleme sonrasında bilgisayarın kendini yeniden başlatması gibi sorunlar yaşandığı zaten kullanıcılar tarafından aktarılıyordu. Intel haber merkezi çalışanı Navin Shenoy, buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz İngilizce blog yazısında bu sorunun varlığını Intel adına kabul etti ve üstelik bu sorunun Ivy Bridge, Sandy Bridge ve Skylake mimarisine sahip işlemcilerin yanı sıra en son çıkan Kaby Lake mimarisine sahip işlemcilerde de yaşandığını belirtti.

Meltdown ve Spectre Yamaları Ne Kadar Performans Düşüşüne Neden Oluyor?

Daha güncelleme gelmeden önce konuşulmaya başlanmış performans düşüşü hakkında ise bazı net veriler aynı blog yazısında paylaşıldı. Intel tarafından veri merkezinde yapılmış testlere göre; bitcoin mining olarak da düşünebileceğimiz borsa işlemlerinde %4, sunucularda ise %25 oranında bir performans kaybı söz konusu. Sunucu performanslarındaki bu ciddi kayıp özellikle sıklıkla yüksek yoğunluk veya saldırı altında kalan internet sitelerini olumsuz etkileyecektir.

Günlük bilgisayar kullanımı ve oyunlardaki performans kaybı hakkında intel bir açıklamada bulunmazken üçüncü taraflar tarafından yapılan testlere göre günlük bilgisayar kullanımında ve ofis işlemlerinde gözle görülür bir fark bulunmuyor. Oyunlarda ise oyunun işlemci kullanımına bağlı olarak %0.1‘den %10‘a kadar bir performans kaybı oluşabiliyor.

Navin Shenoy aynı zamanda son beş yıl içerisinde çıkardıkları tüm işlemciler için yama güncellemesi çıkardıklarını ve çalışmalarına kalanlar için de devam ettiklerini belirtti. Intel, performans kaybı oranlarını açıklayarak şirketin CEO’su Brian Krzanich’in açık bir mektupla verdiği “performans kayıpları hakkında daha şeffaf olacağız” sözünü tutuyor gibi görünüyor.