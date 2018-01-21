CS: GO, “skin” olarak adlandırılan değerli eşyalarıyla kuşkusuz en fazla yasa dışı bahis hacmine sahip olan oyun. Üstelik bu bahisler Valve tarafından desteklenen bir site üzerinden yapılmıyor, bahislerin yapıldığı binlerce birbirinden farklı seçenekler içeren internet sitesi mevcut.

Klon giriş alanı nedir? Giriş Alanının Klon Olduğu Nasıl Anlaşılır? CSGO Mode benzeri bir siteye bilgilerinizle girdiyseniz ne yapmalısınız sorularının cevapları yazımızın davamında…

Yeni çıkan bir klon yöntemiyle birlikte bu sitelerin saçtığı tek tehlike artık yasa dışı bahis değil. Normalde herhangi bir üçüncü parti siteye Steam üzerinden giriş yap butonuna tıkladığınızda site, gerekli bilgileri temin edebilmek için sizi Steam’in internet sitesine yönlendirir. “CSGO Mode” adlı kötü amaçlı bir sitede gördüğüm yeni çıkan bu klon yönteminde ise giriş yap butonuna tıkladığınızda site sizi Steam’e yönlendirmiyor ve aşağıdaki ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi sayfanın içerisine bir pop-up açarak oradan giriş yapmanızı istiyor. Bu tür yöntemler geçmişte de denenmişti ancak saldırganlar sistemi o kadar geliştirmiş ki o alana bilgilerinizi yazdığınızda arka planda kendi sunucuları üzerinden Steam’e giriş gerçekleştiriyor ve eğer Mobile Guard ya da e-posta onayı gibi bir giriş yöntemi kullanıyorsanız sizden onun bilgilerini de tıpkı Steam istemcisi gibi istiyor.

Klon Steam Girişi İle Neler Yapılabilir?

Klon Steam girişi üzerinden giriş yaptığınızda, girdiğiniz site sizin hesabınıza tam erişim elde eder. Neyse ki Steam’in bir hafta bekletme gibi güvenlik önlemleri sayesinde saldırganlar, eşyalarınızı pazarda satma veya kendilerine takas ile gönderme gibi eylemlerde bulunamıyor. Yine de bu sisteme bir kere giriş yaptığınızda site sizin adınıza başkalarının profiline yorum yapabiliyor, oyunlara inceleme yazabiliyor, arkadaş ekleyip silebiliyor, topluluk forumlarında sizin adınıza başlıklar oluşturabiliyor. Hatta sistem biraz daha geliştirilirse oyunlarınızı bile kütüphanenizden silebilir.

“CSGO Mode” sitesi ise tüm bu yetkilere sahip olmasına rağmen şimdilik sadece sizin adınıza, tüm arkadaşlarınızın profiline “Trade Your CS:GO Cases For Keys! (Rate 4 Cases for 1 key)” yazısını ve sitenin adresini içeren bir yorum gönderiyor. Yine de bu yorumlar spam nedeniyle Steam’in sizi cezalandırmasına yol açabilir veya site yayıldıktan sonra bir anda yukarıdaki yetkilerden herhangi birini kullanabilir.







Steam Giriş Alanının Klon Olup Olmadığını Nasıl Anlarım?

Öncelikle URL çubuğunda güvenli yazıyorsa veya adres HTTPS ile başlıyorsa bile site yukarıdaki örnekteki gibi klon olabilir. Bu tür yazılar sitenin güvenli olduğunu göstermez. HTTPS kullanan sitelerin neden güvenli olmayabileceği hakkında detaylı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. “Sign in throught STEAM™” veya “Steam ile giriş yap” butonlarından birine tıkladığınızda yeni bir adrese yönlendirildiğinize emin olun. Bazı tarayıcılarda gözükmeyebilir ancak Chrome veya Firefox gibi bir tarayıcı kullanıyorsanız yönlendirildiğinizde URL’nin başında “Güvenli” gibi bir yazı yerine “Valve Corp. [US]” yazdığından emin olun. URL’nin devamında Steam’in topluluk sitesi olan “steamcommunity.com” adresinin geldiğinden emin olun. Yıllardır community yerine comunity yazma gibi çeşitli numaralar yaygın olarak kullanılıyor bu yüzden URL’ye dikkatlice bakın.

Giriş Yapmıştım, Şimdi Ne Yapmalıyım?

Sitenin elinde sizin mail adresiniz veya mobile guard istemciniz bulunmadığından basitçe şifrenizi değiştirerek bu durumdan kurtulabilirsiniz. Bu tür siteler sizin için daha büyük sorunlara yol açabilecek işlemlere başlamadan şifre değişikliğinizi gerçekleştirmenizi tavsiye ederiz.