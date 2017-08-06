Çıkarmış olduğu oldukça kaliteli olan teknolojik cihazları sayesinde dünya çapında ünü hızlı bir şekilde artmakta olan Çinli Dünya devi Huawei, yayınlanan birçok rapora göre Amerikan devi olan Apple’ın tahtını sallamaya devam ediyor.

Çin devi özellikle de son çıkarmış olduğu cep telefonları P10 ve Mate 9 ile büyük bir yükseliş elde etti ve Apple’a çok yaklaştı. Bununla ilgili olarak Apple bir rapor yayınladı ve 2017 senesinin üçüncü mali çeyreğinde her geçen yıl %7 gelir artışı yakaladığını belirtti. Fakat bu büyüme oranı ile henüz lider pozisyonda değil. Yapılan birtakım araştırmalara göre ileriki zamanlarda Çin devinin Apple’ı geride bırakabileceği tahmin ediliyor. Bu konuda Çinli şirket Apple’ın sadece 3 milyon ünite kadar arkasında yer alıyor.

Geçtiğimiz sene Amerikan devi sadece ve sadece yüzde 2 büyürken Çinli şirket ise yine aynı senede tam yüzde 20 oranında büyüme gösterdi.

Bazı farklı kaynakların araştırmalarına göre iki devin arasında sadece 3 milyon değil, sadece 2,6 milyon ünite. Apple 41 milyon ünite satarken Çinli şirket ise 38,4 milyon ünite satış gerçekleştirdi. Birinciliği ise 79,5 milyar sevkiyat ile Samsung kapıyor.

Huawei 2017 senesinin ikinci çeyreğinde yüzde 11 değerinde akıllı telefon piyasa payı ile bir rekora imza atmış durumda. Geçen sene ise bu oran yaklaşık olarak yüzde 9 seviyelerinde idi. Çinli şirket her geçmekte olan ay Amerikalı şirkete yaklaşıyor ve de bu durumda Apple biraz tedirgin olmuyor değil. Ayrıca Çinli şirket Mate 9 ve de P10 akıllı cep telefonları ile Asya, Avrupa ve Afrika’da belli başlı rakiplerini geçmiş durumda.

Apple’ın, kurtarıcı olması ümidiyle piyasaya yakın bir tarihte çıkaracağı ürün ise iPhone 8. Apple bu konuda kendine gerçekten güveniyor.