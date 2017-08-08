On binlerce kişinin canlı olarak yayınlarını izlediği ünlü Twitch yayıncısı Ahmet “Jahrein” Sonuç, 6 Ağustos 2017 tarihli yayınında bir oyun firması tarafından dava edildiğini belirtmişti. Yayında avukatıyla görüşmeden davacı firma ve davanın nedeni hakkında herhangi bir bilgi veremeyeceğini belirtmişti. Bunun yanında biraz esprili bir şekilde “yayıncılığı bırakıyorum” da demişti. Bu yayının kaydına aşağıdan izleyebilirsiniz:



Bu olaydan sonraki gün yani 7 Ağustos 2017 tarihinde ise avukatıyla görüştükten sonra tekrar yayın açtı. Bu yayınında davacı firmanın Wolfteam olduğunu açıkladı ve dava nedenlerinin markayı kötülemek ve haksız rekabete yol açmak gibi nedenler olduğunu söyledi. Ünlü yayıncı, kendisine gönderilen mailde yer alan içerikleri de yayınında gösterdi. Jahrein’in gösterdiklerine genel olarak bakıldığında Jahrein’in markayı kötülediği pek bir içerik görmediğimi söyleyebilirim.

Yine de, her ne kadar Jahrein’in o sırada Town of Salem oynuyor olmasıyla açıklanabilecek bir durum olsa da, “Ferit bak o konu hakkında bir şey söylemek istemiyorum ama yemin ediyorum evimizi basarlar, mafya bunlar” dediği yayın oldukça dikkat çekiyor. Dün yapılan ve Ahmet Sonuç’un delilleri gösterdiği ve açıklamalarını yaptığı yayının bir kısmını aşağıdaki Youtube videolarından izleyebilirsiniz:

Bu Olanların UNLOST veya UNLOSTV İle Bağlantısı Var Mı?

GameZZers isimli oyunlar hakkında paylaşım yapan bir Facebook sayfası önemli bir detayı farketti ve bunun hakkında bir gönderi paylaştı.

Jahrein’in yayında gösterdiği Twitch kliplerinde, clipped by “nordpack” yani yayının bu kesitlerinin nordpack isimli Twitch kullanıcıs tarafından kaydedildiğini belirten bir ibare yer alıyor. Nordpack isimli Twitch kullanıcısı ise hem buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz steam hesabında Cantuğ “Unlost” Özsoy isimli ünlü Twitch yayıncısını arkadaşı olarak bulunduruyor hem de kendisinin UNLOSTV isimli Twitch kanalında moderatör yetkisinde bulunuyor.

Unlost ile Jahrein’in arasının pek iyi olmadığı da hesaba katıldığında ortaya şüphe uyandırıcı bir durum çıkıyor olsa da kesinlikle bir yanlış anlaşılma olmasın. Kliplerin “nordpack” tarafından alınmış olması “nordpack” rumuzlu kullanıcısının davacı taraf ile bir işbirliği içinde olduğunu kanıtlamıyor. Eğer işbirliği içindeyse bile bu durum, nordpack’in bunu Cantuğ Özsoy‘un isteği üzerine yaptığını göstermiyor.

Güncelleme 1:

Ferit “wtcNN” Karakaya Twitter hesabında aşağıdaki paylaşımı yaptı:

Bu davayı al bıç — Ferit Karakaya (@feritkw) 8 Ağustos 2017

“bu davayı al bıç”

Bu Tweet’de genelde Unlost’un kullandığı “bir şeyi yap bıç” sözünü görüyoruz. Cantuğ, bu sözü bunu yapabilirsen seni ödüllendireceğim gibi bir anlamda kullanıyor.

Güncelleme 2:

Bunların üzerine Jahrein Twitter hesabından aşağıdaki paylaşımları yaptı:

İnkâr da etmiyor ya. popcornumu aldım ifşalanmayı bekliyorum ^^ Utandığım ya da yaptığım hiçbir kötülük yok işimle ilgili. içim rahat — Ahmet Sonuç (@jahreindota) 8 Ağustos 2017

“İnkâr da etmiyor ya. popcornumu aldım ifşalanmayı bekliyorum ^^ Utandığım ya da yaptığım hiçbir kötülük yok işimle ilgili. içim rahat”

neyse son yayınlara bakıyorum bot_exe çalışmayı durdurmuş sanırım. izlenmeleri artsın. lazımdı bi push — Ahmet Sonuç (@jahreindota) 8 Ağustos 2017

“neyse son yayınlara bakıyorum bot_exe çalışmayı durdurmuş sanırım. izlenmeleri artsın. lazımdı bi push”

Bu Tweetlerden Jahrein’in Unlost’u izleyici toplamak için iftira atmakla suçladığını anlıyoruz.

Güncelleme 3:

Cantuğ “Unlost” Özsoy Facebook sayfasından aşağıdaki gönderiyi paylaştı:

“4 yıl boyunca yayıncı-youtuberlarla aralıksız uğraşan, insanları kandıranların gerçek yüzünü göreceksiniz bugün yayında..”

Bu paylaşımın özellikle böyle bir zamanda yapılmış olması bu olayla Unlost’un ilişkisi konusunda şüpheleri artırdı ve dikkatleri Cantuğ Özsoy’un bugün yapacağı yayına çekti.

Güncelleme 4:

Cantuğ Özsoy, henüz sözü edilen yayına başlamamış olsa da buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz Twitch kanalında çok sayıda izleyici toplandı.

Güncelleme 5:

Cantuğ Özsoy, Facebook grubunda yaptığı paylaşımda 21.30‘da UNLOSTV isimli Twitch kanalından her şeyi 30 dakika içerisinde anlatıp olay prime çevrilmeden yayını kapatacağını açıkladı.

Güncelleme 6:

Cantuğ Özsoy UNLOSTV‘de kanalı üzerinden gerçekleştirdiği yayında Jahrein’e herhangi bir dava açılmadığını, eleştiri yapabileceğini ancak “mafya” gibi söylemlerde bulunmasının Wolfteam firmasına ve tüm çalışanlarına zarar verdiğini belirten bir mail gönderildiğini söyledi. Jahrein’in bu maili dava edildim diyerek izleyici toplamak için kullandığını ve hızla büyüyen yayıncıların önünü keserek büyümeye çalıştığını da ekledi. Cantuğ Özsoy bunların yanında kendisinin izleyici sayısını artırmak için herhangi bir işlem yapmadığını ve bunu kanıtlayabileceğini de belirtti.

Güncelleme 6.1:

Unlost’un açıklama yayınının kısa bir parçasını aşağıdan izleyebilirsiniz:

Tamamını izlemek istiyorsanız Twitch yayın geçmişini kullanabilirsiniz.

Güncelleme 7:

Jahrein, Jaharia steam grubu üzerinden kısa bir açıklama yayını yapacağının duyurusunu yaptı. Yayın birazdan buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz Jahrein Twitch kanalında başlıyor.

Güncelleme 8:

Jahrein yayınında pek çok konuya değindi. Kendisinin dava açıldığını zaten espri olarak söylediğini, mail ile uyarı yapıldığını defalarca yayınında belirttiğini söyledi. Bunun yanında söz konusu mailin Cantuğ Özsoy’un söylediği gibi tatlı dille yazılmış ve “sonunda yalnızca bir 🙂 eksik” olan bir mail olmadığının üzerinde durdu.

Yayının büyük bir kesitini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:



Tamamını izlemek için ise yayın geçmişini kontrol edebilirsiniz.

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