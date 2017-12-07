Dünya üzerinde perakende sektörünün internet dünyasına entegre edilmesiyle birlikte e-ticaret sahası ortaya çıkmış ve bu sahada daha fazla müşteriye daha kısa sürede ve daha masrafsız bir şekilde ürün ya da hizmet satımı mümkün olmuştur. Bu sektör, dünya çapında Amazon, eBay, Alibaba gibi küresel siteler ortaya çıkarmış ve Türkiye’de de önemli firmaların doğmasına sebebiyet vermiştir.

Ülkemizde de son yıllarda önemsenmeye başlanan e-ticaret sektörü, artık KOBİ’lerin hizmetlerini internet ortamına taşımasıyla birlikte ayrı bir önem kazanmaya başlamıştır. Her KOBİ, hizmetinin elverdiği kertede ürünlerini e-ticaret üzerinden satma fırsatı yakalayarak büyük bir ivme kazanmayı hedefler olmuştur. Peki, bu e-ticaret siteleri nasıl kurulur, e-ticaret sitesi kurmak için neler gereklidir?

E-Ticaret Sitesi Kurmak İçin Neler Gerekir?

Öncelikle Alan Adı ve Sunucu

Bir e-ticaret sitesi kurmak, teoride standart bir web sitesi oluşturmak ile aynı prosedürlere sahip. Bu sebeple sitemizin adresini belirleyecek bir alan adı (domain), web yazılım dosyalarımızı yayınlayabileceğimiz bir sunucu (host) ve alan adını tarayıcı yazdığımızda karşımıza çıkan sayfada bizi karşılayacak olan bir e-ticaret yazılıma ihtiyacımız bulunmaktadır.

E-Ticaret Yazılımları

Alan adı ve sunucu tedarikinden sonra ki en büyük aşama bir e-ticaret yazılımıdır. Birbirinden farklı e-ticaret yazılımları, hem ücretsiz hem de ücretli olarak kullanıma sunulmuştur. Her iki kategorinin de ayrı olumlu ve olumsuz özellikleri bulunmakta. Örneğin ücretsiz e-ticaret yazılımların birçoğunda destek hizmetini para karşılığı dışarıdan almak zorunda kalırsınız, ama bununla birlikte dilediğiniz sunucuda kendi bünyenizde barındırma imkanına sahip olursunuz. Oysa ücretli e-ticaret yazılımlarında destek hemen hemen yedi gün yirmi dört saat mümkün olmakla birlikte, çoğu firma sitenizi kendi sunucularınızda barındırmanıza izin vermez.

Ücretsiz e-ticaret yazılımları arasından önce çıkmayı başarmış CMS Opencart‘dır. PHP programlama diliyle yazılmış olan bu web yazılımı, kolay kullanımı ve gelişmiş tema desteğiyle ön plana çıkmaktadır. Aynı şekilde WordPress isimli CMS’nin alışveriş eklentisi olan WooCommerce de ücretsiz alternatiflerden biridir.

Yerli ve ücretli e-ticaret yazılımları arasında ise Ideasoft, Ticimax ve Dokuz Yazılım ön plana çıkmakta. Bu üç farklı firmanın dışında da onlarca e-ticaret yazılımı bulunmakta. Her yazılımın kendine has nitelikleri bulunduğundan, seçiminizi ihtiyaçlarınıza uygun bir şekilde yapmanız gerekmekte.