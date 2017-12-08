Önü alınamaz yükselişiyle son dönemin açık ara en çok oynanan oyunu olan ve hakimiyetini sürdürmeye devam eden PUBG, ben bu yazıyı yazarken bile hızla büyümeye devam ediyor. Henüz erken erişimden çıkmamasına rağmen PUBG’nin çöl temalı ikinci haritası Miramar, dün resmi PUBG forumunda ve Steam haberler’de duyuruldu.

PUBG Çöl Haritasının (Miramar) Detayları

Yeni bir harita oluşturmaya karar verdiklerinde; Erangel’den çok farklı bir çevre yaratmaya odaklanmışlar. Yemyeşil tarlalar ve ormanların bulunduğu temanın tam ters yönün de bir harita geliştirmek istemişler ve şimdi açıklayabildikleri üzere Miramar’ın sert ve affedici olmayan çölünü sizlere sunuyorlar.

Miramar‘ın eşsiz arazisi ve yoğun binalarıyla modern kentsel alanları, eski stratejilerin artık çalışamayacağı yeni taktikler gerektiği yeni bir Battle Royale deneyimi oluşturacak. Yakında kendiniz de yaşayacağınız için size çok fazla şey anlatmak istemiyoruz, ancak önemli yerlerdeki ve kasabalardan birkaç kısa açıklama yazmıştık. Bunları, yeni ekran görüntüleriyle birlikte aşağıda bulabilirsiniz;

Miramar’da (Çöl Haritası) Bulunan Yerler

Los Leones

Bölgedeki en büyük şehir olan Los Leones, bol miktarda alışveriş imkanı, yeni bir inşaatla dolu bir siluet ve görkemli, altın renginde bir şehir merkezi sunmaktadır. Oyuncular sayısız şantiye alanını keşfetmek suretiyle yüksek avantajlar sağlamalı ve boşluklu, terk edilmiş ticari binalar için vazgeçmez.

El Pozo

El Pozo, büyük endüstriyel ve eğlence bölgeleriyle tanınan bir şehirdir. Oyuncular Luchador Arena’daki tüm oyunculara karşı kendilerini test edebilir, motosiklet becerilerini sınava sokabilirler Ölüm kasesinde veya uzun ölü tekstil fabrikalarının kalıntılarını avlayabilirler.

Monte Nuevo

Monte Nuevo kuşatılmış bir kasabanın resmi. Sakinlerini korumak için inşa edilmiş olan Ramshackle duvarları, oyuncuların iyi stoklanmış bileşimi keşfetmelerini sağlamak için geniş bir kapak sağlar.

Valle del Mar

Valle del Mar, De Toro köprüsünün ikiye bölünmüş renkli bir okyanus kasabasıdır. Köprünün batısında, şirin bir okul ve doğuya doğru güzel bir kilise var. Bu şehri tutmanın anahtarı köprü kontrolüdür, çünkü ana karayla ada arasındaki tek doğrudan yol budur.

La Cobreria

La Cobrería’nın en göze çarpan özelliği Miramar’ın nakliye başkenti olmasıdır, ve muazzam bir demir yolu. Dikkatli oyuncular demir yolunu tutmaya çalışmadan önce bu kasabayı kaplayan okulları ve kampüsü yağmalamalıdır.

San Martin

San Martín, Hacienda Del Patrón’un hemen batısında yer almaktadır. Kontrol noktaları ve engelleri, bu kez sakin küçük kasabayı bir savaş bölgesine dönüştürüyor. Şehrin her iki tarafında da göz ardı ediliyor, bu yüzden oyuncular kasabayı yağmalamadan önce gözlem yapmayı unutmasınlar.

Chumacera