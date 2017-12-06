Dünyanın en eski medeniyetlerinden biri olan Türkler, bugüne kadar onlarca devlet kurmuştur. Bu yapılarıyla Orta Asya’da başlayan serüvenleri Avrupa’ya kadar ilerlemiş ve milyonlarca kişinin hayatına temas etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti dışında, hâlâ daha dünyanın birçok noktasında yaşamaya devam eden Türkler, tarih sahnesindeki önemli yerleri nedeniyle hep ön planda olmuşlardır. Bu maksatla Türklerin içerisinde bulunduğu bilgisayar oyunları da üretilmiştir.

Türklerin Yer Aldığı Oyunlar

Total War Serisi

Sıra tabanlı bir strateji olan Total War oyunlarında Türkler, Osmanlı İmparatorluğu olarak karşımıza çıkmaktadır. Serinin ilk oyunu 2000 yılında üretilmiş ve son olarak geçtiğimiz sene Total War: Warhammer başlıklı yeni versiyonu piyasaya sunulmuştur. Toplamda on adet oyun çıkarmış olan seride, Osmanlı İmparatorluğu’nu tüm ihtişamıyla görebilmek mümkündür.

Age of Empire

Microsoft tarafından üretilen Age of Empire serisinin ikinci oyununda Turks ve üçüncü oyununada karşımıza Ottoman olarak çıkan Türkler, oyun içerisindeki güçlü yapılarıyla dikkatleri çekmeyi başarmıştı. Hatta serinin ikinci oyununda Wonder olarak geçen ve bazı modlarda kurulmasıyla oyunu kazandıran camii, Edirne’de bulunan Mimar Sinan yapımı Selimiye’nin bir numunesidir.

Cossacks: European Wars

Milenyumun başında piyasaya sürülen bu oyun, Kazakların ismiyle müsemma gerçek zamanlı bir strateji oyunudur. Doğrudan Türkiye olarak oynama şansı veren Cossacks da, ev ürettiğiniz kadar asker üretme şansınızın olması, Age of Empires’a göre alternatif gösteriyor. Bu nedenle ülkemizden de sıkı bir takipçi kitlesi yakalamıştır. Serinin diğer oyunlarında da Türkleri görebilirsiniz.

Victoria II

Paradox firmasının 2010 yılında yayınladığı Vicroria 2 oyununda Ottoman Empire olarak karşımıza çıkan Türkler, oyunun en güçlü tarafları arasında yer almaktadır.

Assassin’s Creed: Revelations

Tüm dünyaya suikast terimini kazandıran Hasan Sabbah’ın Haşişilerinden türetilen bu oyun, İstanbul merkezli bir heyecan sunuyor bize. 2011 yılında yayınlanan serinin bu oyunu, İstanbul’daki karmaşıklığı ve taht kavgalarını da konu edinerek suikast izlenimlerini devam ettirmektedir. Hatta oyunun içinde Türkçe konuşmalar bile duyabilirsiniz.

Türklerin doğrudan ya da dolaylı olarak yer aldıkları onlarca oyun daha bulunmaktadır. Hepsini buraya almamız mümkün olmadığı gibi, internet üzerinden yapacağınız küçük araştırmalar neticesinde bu oyunları inceleyebilir ve oynayabilirsiniz. Bulduğunuz oyunları yorumlara yazarak paylaşmayı unutmayın 🙂