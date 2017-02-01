Bundan yaklaşık sekiz ay önce Death Trap Counter-Strike: Global Offensive takımının oyuncularının Death Trap bünyesinden ayrılıp bağımsız olarak CS: GO oynamaya devam ettiğini haber yapmıştık (bu habere ulaşmak için tıklayın).

Bu haberimizin üzerinden bir süre geçtikten sonra takım tek oyuncu değişikliğiyle Türkiye’de en çok tanınan e-spor takımlarından biri olan Dark Passage adı altında oynamaya başlamıştı. Altı ay gibi bir süre Dark Passage adı altında oynayan takımın sözleşmesi takım oyuncularından Özgür “woxic” Eker’in belirttiğine göre WESG Çin finalinden sonra sona erdi. Kesin bir açıklama olmasa da sözleşmeyi yenilemek istemeyen taraf Dark Passage oldu gibi görünüyor.

Özgür “woxic” Eker’in Açıklaması

Sözleşmenin sona ermesinin ardından oyuncular Dark Passage tarafından beklentisini bıraktı ve HLTV isimli popüler bir CS: GO platformu üzerinden yeni bir takım arayışına girdi. Bu arayış; eğer yeni takım yönetimince sorun olmazsa, takım oyuncularının çoğunluğunun birlikte oynamaya devam etmek istediğini gösteriyor.

Özgür “woxic” Eker’in HLTV.org internet sitesinin editörüne yaptığı açıklama:

“Altı ay gibi kısa bir süre içerisinde katılabildiğimiz turnuvalarda iyi bir iş çıkardık. Takım arkadaşlarım ve ben, takımı ve kendimizi bireysel olarak geliştirmek için çok zaman harcadık. Amacımız çok sayıda LAN turnuvasına katılıp bunlardan güzel sonuçlar elde etmek. En büyük amacımız ise Major turnuvaya katılıp orada güzel bir performans sergilemek. Takımımızın içindeki yeteneklerle, genç olduğumuz gerçeğiyle ve başarı arzumuzla her şeyi başarabileceğimize inanıyoruz. Önceden sahip olduğumuz uyumu sağlayabilmek için en kısa sürede bir takım bulmak istiyoruz. Şuan için ESL Pro League Sezon 6 finallerine çıkmaya odaklanmış durumdayız. Bize destek olmak istiyorsanız, bizimle cswoxic@gmail.com mail adresinden ulaşabilirsiniz”

Dark Passage Sessizliğini Koruyor

Dark Passage, Facebook sayfası veya internet sitesi üzerinden konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Yine de oyuncuların yeni bir takım arayışı içine girmiş olmaları bunun çözülebilecek geçici bir sorun olmadığını gösteriyor. Ayrıca takımın oyuncularından Özgür’ün dün gece Vexed takımına karşı yenilgilerinin ardından Facebook üzerinde yaptığı bir açıklama da bize bazı ipuçları veriyor:



“Ek olarak 2 haftadır kendi evlerimiz deyiz, ping sorunu yaşıyoruz.” kısmından anladığımız üzere sözleşme yenileme konusu, en az iki haftadır oyuncular ve takım arasında gündemdeymiş ve herhangi bir uzlaşıya varamamışlar.

Eski Dark Passage Oyuncuları

Yukarıda sözünü ettiğimiz birlikte oynamaya devam etmek isteyen eski Dark Passage oyuncuları:

Özgür “woxic” Eker

Buğra “Calyx” Arkın

Ufuk “SasuKe” Göktaş

Muhammed “mini” Salman

Bora “Maiko” Igci

Umuyoruz ki Türkiye’nin en iyi kadrolarından biri olan bu ekip, en kısa zamanda eskisinden çok daha iyi bir takım adı altında oynamaya başlayabilir.