Geçtiğimiz günlerde başlamış ve 4 Ocak 2017 tarihinde sona erecek Steam kış indirimlerinde almanızı tavsiye ettiğimiz 7 oyunu içeren bir liste oluşturduk. Girişi fazla uzun tutmadan, oyun görsellerinin üzerine tıklayarak Steam mağaza bağlantılarına ulaşabileceğinizi de hatırlatarak seçtiğimiz 7 oyunu beğeninize sunuyoruz:

1 The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition Fiyatı: 74,99 TL 29,99TL (%60 İndirim) Witcher 3: Wild Hunt her ne kadar hemen hemen her indirimde aynı fiyattan satılsa da açık dünya RPG denince ilk akla gelen oyunlardan olan The Witcher 3: Wild Hunt’ı listemize koymasak olmazdı. Eğer oyunu almak istiyorsanız yukarıdaki görseline tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak Game of the Year Edition olarak geçen yılın oyunu sürümünü tercih etmelisiniz. GOTY olarak kısaltılan bu sürüm oyunun kendisiyle aynı fiyata satılmasına rağmen oyunun yanında Blood and Wine ve Hearts of Stone DLC paketlerini vermekte.







2 HITMAN™ Essential Collection Fiyatı: 205,97 TL 81,62TL (%60 İndirim) Son oyununda bir yeniliğe imza atarak oyunun kendisini ücretsiz yapıp oyunun bölümlerini tıpkı DLC’ler gibi ücretli olarak satan Square Enix, 2016 yapımı HITMAN‘in bölümlerinde sadece %33’lük bir indirim yapmış olmasına karşın Essential Collection paketinde mevcut olan ortalama %60 indirim oranıyla alınması gereken oyunlar listemize girmeyi başardı. Essential Collection paketi size 81,62TL karşılığında aşağıda listelediğimiz tüm oyun ve DLC’leri vermekte: Hitman: Blood Money

Hitman: Absolution™

HITMAN™ 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. bölümler

HITMAN™ Bonus Bölüm

HITMAN™ – Bonus Campaign Patient Zero DLC Paketi

HITMAN™ – GOTY Kıyafet Paketi Ayrıca yılbaşı paketi kapsamında Hitman’in Showstopper ve Holiday Hoarders bölümleri şu anda tüm Steam kullanıcıları tarafından ücretsiz olarak oynanabiliyor.

3 Valve Complete Pack Fiyatı: 347 TL 27,91TL (%92 İndirim) Valve‘ın geliştirmiş olduğu 19 oyunun tamamını içeren Valve Complete Pack, sık sık indirime giriyor olsa da oldukça uzun süredir ilk defa %92 indirim oranıyla fiyatı bu kadar düştü. Kuşkusuz her Steam kullanıcısının sahip olması gereken ve Steam kış indirimiyle birlikte yalnızca 27,91 Türk Lirası karşılığında satılan Valve Complete Pack’in içerdiği 19 oyunun tam listesi: Counter-Strike: Global Offensive

Counter-Strike: Source

Counter-Strike: Condition Zero

Portal 2

Portal

Half-Life 2

Half-Life 2: Episode One

Half-Life 2: Episode Two

Half-Life

Half-Life: Blue Shift

Half-Life: Opposing Force

Half-Life 1: Source

Left 4 Dead 2

Left 4 Dead

Team Fortress Classic

Deathmatch Classic

Day of Defeat: Source

Day of Defeat

Ricochet





4 Grand Theft Auto V ve Great White Shark Cash Paketi Fiyatı: 204,99 TL 71,24TL (%65 İndirim) Her ne kadar 2013 yapımı olsa da 2018 yılına girerken hâlâ üstün sayılabilecek grafiklere sahip olan ve online modu her gün farklı platformlarda on binlerce farklı kişi tarafından oynanan Grand Theft Auto serisinin son oyunu olan GTA V‘yi içeren paket, Steam kış indirimi kapsamında yapılmış %65 indirimiyle listemizin 4. sırasına yerleşti. GTA V‘ye tek başına yalnızca %60 indirim yapılırken GTA V ve Great White Sark Cash Card paketine %65 indirim yapılmış olduğu için bu paket hem tek başına GTA V almaktan hem daha ucuza geliyor hem de 1,250,000 oyun içi GTA doları veriyor.

5 Europa Universalis IV Extreme Edition Fiyatı: 59 TL 16,25TL (%75 İndirim) Sadece savaşlarla sınırlı kalmayıp yönetim konusunda her türlü detayı içermesi sayesinde oyunculara tam bir imparatorluk yönetim deneyimi yaşatan oyun Europa Universails IV, kış indirimlerinde rakibi Hearts of Iron IV gibi strateji oyunlarından daha fazla indirim yaparak listemizde yer almaya hak kazandı. Eğer EU4 olarak kısaltılan bu oyunu Steam kış indirimlerinde almayı düşünüyorsanız sadece 1.5TL fark ödeyerek 4 adet DLC içeren Extreme Edition sürümünü satın almanızı tavsiye ederiz.

6 Arma 3 Fiyatı: 99,99 TL 33,99TL (%66 İndirim) Bir buçuk yıl kadar önce 125TL karşılığında satın aldığım ve yüzlerce saat keyifli vakit geçirdiğim Arma 3‘ü 34TL’ye düşmüşken almanızı tavsiye ederim. Çok çeşitli modları ve bolca topluluk sunucusu olan oyunda o sırada canınız ne istiyorsa onu oynayabilirsiniz. Benim favorim Role Play üzerine kurulmuş Altis Life moduydu 🙂





