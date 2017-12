1

The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition

Fiyatı: 74,99 TL 29,99TL (%60 İndirim)

Witcher 3: Wild Hunt her ne kadar hemen hemen her indirimde aynı fiyattan satılsa da açık dünya RPG denince ilk akla gelen oyunlardan olan The Witcher 3: Wild Hunt’ı listemize koymasak olmazdı. Eğer oyunu almak istiyorsanız yukarıdaki görseline tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak Game of the Year Edition olarak geçen yılın oyunu sürümünü tercih etmelisiniz. GOTY olarak kısaltılan bu sürüm oyunun kendisiyle aynı fiyata satılmasına rağmen oyunun yanında Blood and Wine ve Hearts of Stone DLC paketlerini vermekte.