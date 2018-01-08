Sosyal medya maratonuna en son katılan üç büyükler ligi içindeki Instagram, şüphesiz ki kullanışlılık açısından diğer rakiplerinin çoğunu geride bıraktı. Gerek sorunsuz çalışan sistemi ve her geçen gün yenilenen güçlü altyapı faaliyetleri ve gerek ise diğer sosyal medya hesapları ile koordineli bir biçimde çalışma imkanı tanıyan sistem özellikleri; hem kişisel kullanım keyfi açısından hem de kurumsal hesapların ticari faaliyetleri doğrultusunda, kusursuz bir çalışma ağı oluşturmuş bulunmaktadır.

İletişim uygulamaları içindeki zirve marka olan ve belki de ciddi anlamda bu işin miladını da başlatan WhatsApp ise yan kuruluşu olarak bağlı bulunduğu Facebook’un tüm araştırma ve geliştirme projelerinin nimetlerinden de sürekli faydalanmaktadır. Geçtiğimiz günlerde, Brezilyalı WhatsApp kullanıcılarının deneyimine sunulan; Instagram hikayelerinin “krosspost” edilmesi özelliği, başlı başına bir yenilik olarak ön plana çıkmaktadır. Aslında bu bağlamda, zaten git gide azalma eğilimi göstermekte olan Snapchat’in mevcut kullanıcı tabanının ise yeni bir darbe daha alarak iyice azalacağını ön görmek de mümkün olmaktadır.

WhatsApp uygulamasının yükseliş sürecinin altında, ‘Agnostically’ platform tabanlı ve küresel kullanıcı ara birimi için izin verilen bir uygulama olması koşulu da etkili olmuştu diye bilinmektedir. Zaten Mark Zuckerberg de geçtiğimiz ay içerisinde, geçen yılın Temmuz ayında sunulan Snapchat-esque özelliğinin; Facebook ve Instagram ile birlikte kullanımına, yeni ilaveler yapılacağının da müjdesini vermiş oldu.

Diğer yandan, günlük ortalama olarak; yüz yetmiş sekiz milyon gibi bir kullanıcı ziyaret sayısına ulaşan Snapchat’i, günlük ortalama iki yüz elli milyon ziyaretçi sayısı ile Instagram geçmeyi başarırken; günlük ortalama elli milyon ziyaretçi ile de WhatsApp üçüncü olarak takip etmektedir.