Merhaba arkadaşlar, bu yazımda PUBG’ye gelmiş olan son güncelleme notlarını paylaşacağım, tabi ki de amacım sizleri sıkmadan, az sözle çok şey anlatmak olacak.

Genel olarak hilecilere karşı aldıkları önemleri arttırmışlar, sunucu performansları ve oyun içi optimizasyon ayarları için bir takım düzeltmeler gerçekleştirmişler, bazı şeyler de yeniliğe gidilmiş, yaklaşık olarak 6 GB civarında bir güncelleme gelmiş.

PUBG 1.0 İçin 2. Güncelleme Notları: Yeni Sandık ve İyileştirmeler

Hilecilere Geçit Yok!

İlk olarak oyunun yapımcıları adil bir oyun ortamı oluşturmak için ellerinden geleni yapıyorlar, test aşamasında olan bir uygulama ile hile kullanan oyuncuları raporlamak için oyun sonrası oyunu tekrardan oynatma özelliğini sunacaklar. Yeni raporlama özelliği hakkında detaylı bilgi için yazımızı okumaya devam edin.

Daha öncede binlerce hile kullanan oyuncuyu oyundan engelleyen Bluehole, hilecileri kafasına takmış durumda ki, PUBG oyuncularının en büyük derdi olan hilecilere kesinlikle müdahale edilmesi gerekiyor.

Performans Dengeleme Çalışması

PUBG 1.0’dan önce’de şu anda performans dengeleme FPS sorununu çözme odaklı davranan yapımcılar, bu güncelleme ile de oyunun performansını arttırmak için bir kaç şey değiştirmiş. Örneğin bu güncellemede gökyüzünde ki görünüş mesafeyi düşürmüşler, böylelikle uçaktan düşerken bir nebze de olsa FPS artışı görebileceğiz.

Yeni Sandıklar!

Oyunun yapımcıları, oyuncuların dört gözle beklediği yeni sandıkları getirdi. Bir çok oyuncu bunun ticaretini döndüreceği için sevinçli 😀 Her neyse bu sandıkları açabilmek için bir de anahtar gerekli (önceki gibi). Test sunucularında oyuncular bu sandıkları denesin diye Bluehole test sunucusu oyuncularının hesaplarına 100.000 BP ve 6 adet anahtar göndermiş. Test sunucusunda siz de yeni sandıkları açabilirsiniz.

Size verilen BP ile yeni bir sandık almak istediğinizde mevcut 4 sandıktan birini alabileceksiniz, yani biraz şans faktörü de var. Yazının devamında yeni sandıklardan çıkabilecek eşyalar ve oranları mevcut. Tabi ki de çıkardığınız eşyalar yada gönderilen anahtar ve BP’ler gerçek sunucuda ki hesabınıza aktarılamaz ayrıca gerek gerçek sunucuda gerek ise test sunucunda çıkan eşyalar tamamen kozmetik amaçlıdır, oyun içinde herhangi bir güç sağlamaz.

Şimdi Gelelim İyileştirmelere, Güncellemelere ve Yeniliklere…

Dünya

Miramar’da La Bendita’nın çevresine siper alınabilmesi için daha fazla obje eklendi.

Oynanış

Oyunun erken safhalarındaki sunucu ve istemci performansının test edilmesi için, paraşütle inerken görüş mesafesi düşürüldü.

Eşya

Enerji içeceğinin tasarımı değiştirildi.

Arayüz

Takım oyuncularının (Oyuncu 1~4) renkleri isimlerini (sarı, turuncu, mavi, yeşil) daha iyi ifade edecek şekilde ayarlandı.

Takım renkleri, farklı renk körlüğü seçeneklerinde daha tutarlı olacak şekilde ayarlandı.

Oyun içi bildirme arayüzünde “Hile” kategorisine daha çok seçenek eklendi.

Birden çok seçenek işaretleyebilir ya da hiçbir şey seçmeyebilirsiniz.

Tekrar Oynatma

Oyuncuların isim tabelası açıkken (H tuşu), artık G tuşuna basarak o oyuncunun mevcut silahını görüntüleyebilirsiniz.

Tekrar oynatmaya bildirme tuşu eklendi.

Oyuncu listesine sağ tıklamak bildirme tuşunu açabilirsiniz.

İzleyici modundayken bildirme tuşu zaman çizelgesinde yer alır.

Duruma göre yardım paketi ikonunu değiştiren bir efekt eklendi

İkon yardım paketi düşerken ve oyuncular tarafından açıldığında farklı olacak.

Oyuncuların aşağıdaki durumlarda beklemeden tekrar oynatmayı açabilmeleri sağlandı:

Solo modu

Oyuncu oyunu kazandığında

Tüm takım arkadaşları öldüğünde

Hata Düzeltimleri

Uçaktan inildiğinde oyuncunun pozisyonunun sürekli değişmesine yol açan bir hata düzeltildi

Çökme sonrası tekrar bağlanıldığında karakter animasyonunun donması düzeltildi.

Kırmızı alanın oluştuğu anda kaybolmasına yol açan bir hata düzeltildi.

Miramar’daki bazı araçların bir objeye yapışık olması ve hareket edememesine yol açan bir hata düzeltildi.

Kapı açık olmasına rağmen oyuncunun geçmesine engel olan bir hata düzeltildi.

Fare imlecinin tekrar oynatma haritasında yok olmasına yol açan bir hata düzeltildi.

Tekrar oynatmada ve ölüm kamerasında nişangahın sekmesine yol açan bir hata düzeltildi.

Portekizcede düşme hızının anormal görünmesine yol açan bir hata düzeltildi.

Yeni İçerik

İki yeni sandık eklendi (bedava ve paralı)

Paralı sandığı Steam pazarından satın aldığınız Erken Kalkan anahtarı ile açabilirsiniz.

İstikrarlı bir test için her hesaba 100.000 BP ve altı anahtar hediye edilecektir (Test sunucusu için).

Yeni bedava / paralı sandıkların %40’ar düşme şansı var, önceki sandıkların (Wanderer ve Survivor) %10’ar düşme şansına sahip olacak.

DESPERADO (yeni paralı sandık): %40

BIKER (yeni bedava sandık): %40

Wanderer: %10

Survivor: %10

Aşağıda yeni bedava ve paralı sandıklardan çıkan eşyaların düşme yüzdesini görebilirsiniz.

DESPERADO Eşyaları

Sleeveless Turtleneck Top (Gray): %8,00

Leather Boots (Black): %8,00

Punk Knuckle Gloves (Black): %7,50

Baggy Pants (Black): %7,50

Striped Tank-top: %7,50

Wide Pants (Red): %7,50

Punk Knuckle Gloves (Red): %7,00

Sleeveless Turtleneck (Black): %7,00

Baggy Pants (Brown): %5,00

Long Leather Boots (Brown): %5,00

Striped Shirt (Gray): %5,00

Beanie (Brown): %5,00

Horn-rimmed Glasses (Black): %4,50

Training Pants (Light Blue): %4,50

Leather Boots (Brown): %4,50

Horn-rimmed Glasses (Brown): %2,50

Aviator Sunglasses: %1,30

Checkered Jacket: %1,30

Long-sleeved Leather Shirt: %0,60

Leather Hoodie (Black): %0,32

Leather Hoodie (White): %0,32

Cloth Mask (Leopard): %0,16

BIKER Eşyaları