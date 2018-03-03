Steam’da en çok vakit geçirilen ve mevcut oyuncu sayısı fazla olan Playerunknown’s Battlegrounds, uzun bir zamandır zirveyi kimselere bırakmadı. Daha öncesinde Dota 2, Counter Strike Global Offensive, Grand Theft Auto V, ilk 3’de yer alırken, Playerunknown’s Battlegrounds son yıllarda en iyi çıkış yapan oyun olduğundan bu saydığım oyunları uzunca bir zaman geride bırakarak aşşağı yukarı günlük zirvesi 2,5 milyon oyuncuyu buluyor…

Zirvede Daima Playerunknown’s Battlegrounds Mevcut

Brendan Greene tarafından yaratılıp ardından Bluehole ile geliştirilmesine devam edilen Playerunknown’s Battlegrounds henüz Mart ayında erken erişim olarak 20 Aralık tarihinde ise tam sürümü çıktı. Ancak erken erişimden bu kısa süre içerisinde çok büyük bir başarı elde ettiler. Hızla büyüyen, bir çok oyuncunun odağı bir oyun olan Playerunknown’s Battlegrounds, oynatılması bile iyi sistem gerektiren bir oyun olması ve ücretinin’de biraz cep yakmasına rağmen, Steam üzerindeki çoğu oyunu geride bırakarak listenin en tepesine geçmeye hak kazandı.

PUBG’nin İlgi Odağı Olmasının Sebebi

Tüm herkesin ilgi odağı olmasının tek sebebi, çok stabilize çalışan bir sisteme sahip olmasındandır, yani hemen uçaktan atlayıp giyinip kuşanıyorsunuz, silahını çekiyorsunuz ve bam, adamları indiriyorsunuz, hepsi zevkli, loot yapmak eşya toplamak, araç aramak, evlerin içine dalmak, araç kullanmak,yürümek,koşmak,ilk yardım kiti basmak bile eğlenceli, bu oyunu diğer rakip oyunlardan üstün tutan şey, oyuncuların oyunu daha çekici bulmasındandır. Playerunknown’s Battlegrounds, gerek grafik olsun, gerek özelleştirilebilir silahlar olsun, en önemlisi de, kısa sürede bir şey başarabilmenizden kaynaklı bir çekicilik yaratmış.

Erken Erişim Zamanlarında Rekorlara İmza Atan Oyun

Popülerliği gün geçtikçe artan Playerunknown’s Battlegrounds’un erken erişim zamanlarında satış sayısı 7 milyonu geçmiş bulunmakta. Aşırı derece iyi bir şekilde yükselen oyun, erken erişim zamanlarının başlarında 7 milyonluk satış rakamının yanında anlık giriş oyun rekorunu da diğer oyunlara göre çok hızlı bir şekilde pert etmiş yani onuda kırmış :D. Bugün anlık oyuncu sayısı 2,802,807’yi bulan oyun, listede peşini takip eden Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2 ve Tom Clancy’s Rainbow Six Siege’in toplamından daha fazla oynanmış bulunuyor. Günlük zirve değerleri aşağı yukarı aynı rakamlarda gezen oyun, steam “mevcut oyuncu sayısına göre en iyi oyunlar” listesinin zirvesinden hiç inmeyecek gibi görünüyor.

Güncel PUBG Satış Rakamları

Edindiğimiz son bilgilere göre başarılı oyun Playerunknown’s Battlegrounds, şimdiye kadar 30 milyon kopyadan fazla satmayı başarmış. Resident Evil 7, Uncharted 4, Grand Theft Auto V, Counter Strike Global Offensive gibi büyük oyunların satış rakamlarını geçen ve onları geride bırakan PlayerUnknown’s Battlegrounds‘un satış başarısını tebrik etmek gerekiyor.